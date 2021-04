Bijna half miljoen euro opgehaald voor 'kinderen van Ruinerwold'

Voor de negen kinderen van het gezin uit Ruinerwold is met een crowdfundingsactie ruim 460.000 euro opgehaald. Het geld gaat via een stichting naar de kinderen van Gerrit Jan van D., van wie inmiddels een deel in Ermelo woont.

Van D. leefde jarenlang verscholen voor de buitenwereld met zes van zijn volwassen kinderen op een afgelegen boerderij bij het Drentse Ruinerwold. Drie oudere kinderen waren het gezin eerder ontvlucht.

De crowdfundingsactie is een initiatief van bekenden van een van de oudste kinderen van het gezin. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld studie, jobcoaching, tandartskosten, rijlessen, juridische kosten, huisvesting of inrichting. Het geld is alleen voor de negen kinderen bedoeld, benadrukken de initiatiefnemers.

Ermelo schiet te hulp

Van D. werd in 2019 met de kinderen ontdekt op de boerderij. Hij werd ervan beschuldigd dat hij de zes kinderen jarenlang tegen hun wil had vastgehouden en zijn kinderen te hebben mishandeld en een aantal van hen seksueel te hebben misbruikt. Hij had vermoedelijk banden met een internationale sekte.

Van D. liep in 2016 ernstige en blijvende hersenschade op door een beroerte. Tijdens het strafproces tegen Van D. bepaalde de rechtbank dat de strafvervolging moest worden stopgezet vanwege de slechte gezondheid van de verdachte.

Vorig jaar vroegen vijf kinderen van het gezin de gemeente Ermelo om hulp bij het vinden van een woning, nadat ze door de toestand in Ruinerwold dakloos waren geraakt. Vanwege de uitzonderlijke situatie schoot de gemeente snel te hulp en werd ze een woning aangeboden.

Vader weer bij gezin

Afgelopen maart ontstond er onrust in Ermelo toen bekend werd dat een deel van het gezin onderdak had gekregen in het Veluwse dorp. Dit kwam aan het licht toen de vader zich bij het gezin aansloot nadat zijn strafvervolging was stilgelegd.

Er werd een burgerpetitie gestart onder de noemer 'Geen plaats voor Gerrit Jan van D. in Ermelo'. Het schoot bewoners ook in het verkeerde keelgat dat de kinderen eerder al voorrang hadden gekregen bij de toekenning van een woning.

Inmiddels heeft één van de vijf kinderen de woning in Ermelo verlaten.

