Bijzondere maan laat Koningsdag extra stralen

Koningsdag krijgt dinsdag een mooi extra tintje. De avond wordt luister bijgezet door een supermaan: een volle maan die groter lijkt dan normaal omdat de maan dichter bij de aarde staat. Het is waarschijnlijk zo helder dat het overal aan de Gelderse hemel te zien zal zijn. Volgens Weeronline gebeurde dit in 1909 voor het laatst op een koninklijke feestdag.

Omdat de maan in een eivormige baan om de aarde gaat, is de afstand tot onze planeet niet altijd dezelfde. Tijdens de supermaan is de afstand 27.000 kilometer kleiner dan gemiddeld. Hij lijkt daardoor zeven procent groter en de helderheid lijkt zelfs met veertien procent toe te nemen. Meestal is er in vier opeenvolgende maanden een supermaan, maar deze is niet altijd goed zichtbaar door bewolking.

Door opklaringen is volgens Weeronline de supermaan in heel Nederland goed te zien. Mocht er nog wat sluierbewolking zijn, dan kan dit ook nog een bijzonder fenomeen opleveren waar de liefhebbers helemaal van zullen smullen: de superkoningsmaanhalo. Een kring van wolken als een halo om de supermaan op koningsdag.

Overtreffende trap

Wie de supermaan in overtreffende trap wil beleven, kan het beste 's avonds om 21.40 uur gaan kijken. Dat is het tijdstip dat de maan opkomt. Bij opkomst en ondergang speelt de optische illusie een rol. De maan, die ver weg staat, wordt op deze momenten in onze waarneming afgezet tegen gebouwen, bossen en andere zaken die dichterbij staan en waar het hemellichaam tussendoor straalt en opkomt. Onze hersenen halen het beeld waar we ons op focussen als het ware naar voren. In de beleving wordt de maan daardoor nog groter.

Een zonopkomst en zonsondergang geven doorgaans hetzelfde effect.