Koningsdagconcert gaat gewoon door: 'We maken er iets speciaals van'

"Normaal zitten we als orkest bij elkaar en maken we muziek. Maar nu moest iedereen thuis individueel zijn partij inspelen", vertelt voorzitter Danny Oonk van muziekvereniging Excelsior Winterswijk die het Koningsdagconcert mede organiseert. "Het is muziek maken, maar heel wat anders dan we normaal gewend zijn."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Door corona liggen de orkestrepetities bij de verschillende Winterswijkse muziekverenigingen al meer dan een jaar stil. "Muzikanten willen gewoon heel graag weer muziek maken", zegt Oonk.

"Dat was wel de belangrijkste motivatie om dit digitale concert te organiseren. Daarnaast willen we ook de Winterswijkse bevolking blij maken met een mooi concert en een muzikaal hart onder de riem steken om deze periode door te komen."

'Je kan niet smokkelen'

Eén van de muzikanten die meedoet aan het concert is Cristo Scharenborg. Hij speelt al bijna tien jaar de bas bij muziekvereniging Concordia in Kotten. Thuis in de keuken heeft hij de baspartij van het stuk Musik von herzen ingespeeld.

"Normaal heb je de dirigent die de maat aangeeft, maar nu speel ik mee met een clicktrack", zegt Scharenborg. "Je hoort op je koptelefoon de muziek spelen, waardoor je een ritme hebt." Daarbij kan er volgens Scharenborg niet gesmokkeld worden. "Je kan niet zomaar een ander tempo aanhouden. Je moet wel strak met de opname kunnen meespelen."

Zeven verenigingen doen mee

Alle afzonderlijke opnames zijn gemonteerd door meerdere lokale audio- en videobedrijven in Winterswijk. Uiteindelijk zijn er in totaal zeven muziekstukken opgenomen door de verschillende muziekverenigingen: Concordia Kotten, Crescendo Ratum, Eendracht Winterswijk, Excelsior Winterswijk, K.W.O.V., Sint Jan Meddo en de Winterswijkse Accordeon Vereniging.

"Zo is er een concert ontstaan van ongeveer 45 minuten", zegt Oonk. Om 12.00 uur zal het concert door burgemeester Joris Bengevoord worden geopend, waarna het concert via verschillende kanalen in Winterswijk is te zien.

'Muziek maken doe ik het liefste samen'

Uiteindelijk hopen de orkesten in Winterswijk weer zo snel mogelijk fysiek te repeteren, zodra de coronamaatregelen het toestaan. "Iedere keer zit ik weer vol spanning naar een persconferentie te kijken", zegt Oonk. "Ons geduld als muzikant zijnde wordt daarin zeker op de proef gesteld. We blijven positief, maar we hopen zo snel mogelijk weer voor publiek op te kunnen treden."

Dat hoopt ook Cristo. "Muziek maken doe ik het liefste samen met mijn basmaatjes. Dat mis ik heel erg en ik hoop dat het snel weer kan."