Roy zat bij toeval in de band van Ramses Shaffy

Het ging namelijk om Ramses Shaffy die met spoed muzikanten nodig had. "Dan gaat het om Ramses Shaffy. Wie is dat? Het zei mij helemaal niets!", vertelt Henninger in het programma Van Gelders Grijs. Hij werd uiteindelijk de bandleider van The Shaffy's, de begeleidingsband van Ramses Shaffy. "We hadden ook de Pastorale ingestudeerd. Maar we hadden geen Liesbeth, dus daarom moest ik het gaan fluiten."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Rocking Old School

Inmiddels is de 74-jarige Edenaar nog druk in de muziekwereld. Hij coacht de bands van de Rocking Old School. Dat is een initiatief voor ouderen die al eerder muziek maakten of het juist nu nog een keer voor het eerst willen proberen. "Ik neem mensen graag mee in de muziek", aldus Henninger. Hij let daarbij vooral op het plezier in het samenspelen. Hij is trots op de ontwikkeling die de muzikanten doormaken, zoals een jazzdrummer die leerde hoe hij rock moest spelen.

Bekijk hieronder de hele uitzending van Van Gelders Grijs.