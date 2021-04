Jochem van Gelder zet jonge helden in het zonnetje

In het afgelopen seizoen van De Gulden Gelderlander ging presentator Jochem van Gelder op zoek zogenaamde 'Gulden Gelderanders'. Speciaal op deze Koningsdag startte hij een zoektocht naar jonge inwoners van onze provincie die iets speciaals doen. Hij reikt ze de Gulden Gelderlander Junior uit.

Eén van de jonge vrijwilligers is de 11-jarige Milan Du Bois uit Putten. Hij deed -vanuit zichzelf- vrijwilligerswerk bij de dagbesteding. Toen corona uitbrak ging hij meer doen. "Hij is een Facebook-actie begonnen waar hij mensen vroeg een euro te doneren", vertelt betrokkene Anne Stoffelsen. "Toen is hij bij de eerste lockdown begonnen met het brengen van tulpen voor de medewerkers van de dagbesteding." Daarnaast bracht hij met Sinterklaas chocoladeletters en met de jaarwisseling lekkere oliebollen.

Van Putten gaan we naar Heerde. Daar komt de 12-jarige Richard van Velsen vandaan. Hij deed ooit mee met een project waarbij hij vier keer per jaar ouderen moest bezoeken. Maar inmiddels doet hij dat elke week. "Richard is iemand die heel gedreven is. Hij wil heel graag iets voor anderen doen. Een praatje maken, meedoen met de bingo of helpen met de computer", vertelt projectcoördinator Linda Seinstra.

'Je moet altijd positief blijven'

Tot slot Mikail Mercan (15) uit Tiel. Toen hij tien jaar oud was, werd een zeldzame vorm van leukemie geconstateerd. Hij knapte weer op, en begon ondertussen een Instagram- en YouTube-kanaal. Ook zet hij zich in om spelcomputers te regelen voor ziekenhuizen. Eray Bozdemir is een goede vriend van Mikail: "Hij wil laten zien dat zijn ziekte erg is, maar dat je altijd positief moet blijven. Als je negatief blijft kom je nergens."

Bekijk de uitzending van De Gulden Gelderlander Junior vandaag om 17.20 uur (ieder uur herhaald) op TV Gelderland.