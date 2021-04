Ziekenhuispersoneel Rijnstate geprikt met Janssen-vaccin: 'Het ging nog bijna mis'

In een grote zaal in het Rijnstate ziekenhuis zijn meerdere prikhokjes ingericht en vooral veel balies voor de administratie. "Alles registreren kost meer tijd dan het prikken", vertelt Selma Wilkeshuis, projectleider van het vaccinatieprogramma. Ze staat op de gang naast de rij met zorgmedewerkers die zich willen laten vaccineren. "Je zit in de zorg en je wilt toch beschermd worden", zegt Carla van Busschbach, die op de afdeling traumatologie werkt en in de rij staat te wachten.

Bijna misgegaan

Het was volgens Selma nog bijna misgegaan. "Bij de levering van de vaccins die we rechtstreeks van het RIVM kregen, zaten gisteren maar 100 naalden. Dat zijn er natuurlijk véél te weinig. En we mogen alleen maar prikken met de naalden van het RIVM. Paniek dus. Gelukkig zijn de lijntjes met het RIVM kort en hebben we na wat telefoontjes een nalevering gekregen."

Bekijk de tv-reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Rijnstate is het eerste ziekenhuis dat nu vaccineert met het Janssen-vaccin. Selma Wilkeshuis: "Meteen nadat de minister dinsdagavond bekend maakte dat we mogen prikken met Janssen hebben wij de hele logistieke operatie opgestart. En dat betekent tientallen mensen bij elkaar krijgen: personeel dat prikt, anderen die registreren, verpleegkundigen die de gevaccineerden een kwartier na de vaccinatie in de gaten houden, beveiligers, gastvrouwen die de weg wijzen. Het is een flinke klus, maar het lukte om het snel voor elkaar te krijgen."

Een apothekers-assistente maakt het Janssen-vaccin klaar. Foto: Omroep Gelderland

Verpleegkundige Sevim Yesilbag-Tekin krijgt ondertussen de spuit in haar bovenarm. "Ik maak me geen zorgen om eventuele bijwerkingen. Die kans is zo klein. Dan moet ik ook niet in de auto stappen, omdat er een hele kleine kans is dat ik een ongeluk krijg. Ik vind het belangrijk om beschermd te zijn, omdat ik ook op de covid-afdeling werk en mezelf en mijn patiënten goed wil beschermen."