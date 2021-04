Archeologische vondsten bieden een uniek kijkje in kasteel bij Warnsveld

Archeoloog Bert Fermin haalt eerst een puntgave groene fles tevoorschijn. Het is een wijnfles uit de achttiende eeuw en inhoud kwam uit Zuid-Afrika. “Ik kan me voorstellen dat de baron die op het kasteel woonde uit deze fles wijn heeft gedronken met zijn gasten. We hebben enorm veel flessen en glazen in de grachten gevonden. Dat moet hier een gezellige boel zijn geweest.”

Wijnfles uit de gracht van Huize 't Velde. Foto: Omroep Gelderland

Pocket microscoop uit de achttiende eeuw

Conservator Jorien Jas van Geldersch Landschap en Kasteelen is blij met alle vondsten die in de grachten van Huize 't Velde zijn gevonden. “De objecten zijn echt te koppelen aan de verschillende families die op het huis hebben gewoond. Dat is voor ons zeer waardevol.”

Archeoloog Bert Fermin beaamt dat de vondsten verbonden kunnen worden met vroegere bewoners. Hij haalt een kleine microscoop tevoorschijn. “Dit komt ook uit de achttiende eeuw. Het moet eigendom van baron van Dordt zijn geweest. We weten dat hij bevriend was met dominee Martinet. En die schreef boekjes over biologische objecten die hij bestudeerde door microscopen. Waarschijnlijk heeft Martinet er één cadeau gedaan aan zijn vriend op Huize 't Velde.”

Pocket microscoop uit de achttiende eeuw. Foto: Omroep Gelderland

Podcast over Huize 't Velde

Huize 't Velde is van oorsprong een middeleeuws kasteel. Het gebouw dat we tegenwoordig zien stamt voornamelijk uit de zestiende en de zeventiende eeuw. Bezoekers mogen wandelen in de tuin van het huis. Daar is ook een monument te zien voor politiefunctionarissen die overleden zijn in functie. Aan de achterkant bestaat Huize 't Velde uit twee trapgevels die rechtstreeks in de slotgracht staan.

Geschiedenisverslaggever René Arendsen mocht zaterdag bij hoge uitzondering een kijkje nemen in Huize 't Velde. Hij maakte van zijn rondleiding een podcast samen met Jorien Jas.

Damestoilet

Eén van de hoogtepunten in Huize 't Velde is de monumentale hal uit de achttiende eeuw. De vloer bestaat uit grote marmeren platen en de wanden en de plafonds zijn voorzien van unieke stucdecoraties. Een grote verrassing vinden we in het damestoilet. Achter een houten deur tegenover het fonteintje zit een deel van de vroegere buitenmuur uit de zestiende eeuw verborgen. Ook de originele versiering op de muur is te zien. Het is een fronton met een schelpmotief.

Zestiende eeuwse muur op het damestoilet. Foto: Omroep Gelderland