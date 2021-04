Op afspraak winkelen blijft, ook na de versoepelingen

Zaterdagochtend in Ede, de zon schijnt en het is druk in de stad. Althans in delen van de stad. Op de markt staan Edenaren in de rij voor hun weekendinkopen en ook bij de drogist, kaaswinkel en supermarkt is het druk.

Hoe anders is dat in de horeca, daar worden de laatste voorbereidingen verricht voor woensdag. Tot dan kan er alleen aan de deur worden gekocht. Uitbaters in Ede zeggen dat het vooral doordeweeks erg rustig is geweest sinds de winkels dicht zijn. Zij hopen op mooi weer én een vollere winkelstraat voor de komend tijd. Het afhalen blijft, alles om nog een beetje omzet binnen te halen.

Afspraak maken blijft

Bij De Garage staan er zaterdag weinig winkelafspraken in de agenda, vertelt filiaalmanager Aaron: "Ik denk dat mensen wachten tot na woensdag."

In het afgelopen jaar probeerde de Veluwse zaak van alles om de verloren omzet een beetje te compenseren. Winkelen via Facetime, foto's van kleding op social media, verrassingstassen en nu dus winkelen op afspraak. Dat is een blijvertje: "Klanten vinden het heel fijn als ze zeker weten dat je alle tijd en aandacht voor ze hebt."

Vanaf woensdag is het mogelijk om na sluitingstijd een afspraak te maken.

Bekijk de reportage.