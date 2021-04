Atlete Susan Krumins moest planning richting Spelen telkens omgooien

De 34-jarige Nijmeegse atlete verblijft normaliter het grootste deel van het jaar in Australië en de Verenigde Staten. "Dit was mijn eerste winter in Nederland sinds 2004. Het viel me alles mee. De kou was niet echt een probleem, want daar kun je je op kleden. Het licht vond ik lastiger, want je hebt minder tijd om in het bos te lopen. Dus moest ik meer trainingen op de weg doen of op de loopband."

"Ik had een heel plan gemaakt richting de Spelen, maar ik moest steeds meer doorstrepen. Ik kreeg last van een achillespeesblessure en daarnaast gingen er heel veel wedstrijden niet door. Toen ik in vorm kwam, waren er geen wedstrijden. En toen ik niet in vorm was, waren er wel wedstrijden. Dat hele plan is helemaal de prullenbak ingegaan. Ik heb door plan B, C, D en E gewerkt. Je vindt altijd wel een weg om je voor te bereiden, alleen ziet die er heel anders uit dan ik van tevoren had gepland."

Hoogtestage

De planning richting Tokio is nu wel gemaakt. "Ik train nog een maandje in Nederland en dan ga ik twee maanden op hoogte naar Sankt Moritz. Lekker op 1800 meter hoogte in de ijle lucht de puntjes op de i zetten. We hebben nu zolang de tijd gehad om naar de Spelen toe te leven. Normaal heb je maar een jaar tussen toernooien, maar nu heb ik er heel lang over kunnen nadenken. Ik ben blij dat het er eindelijk aankomt."

Wedstrijden lopen

Wedstrijden zal ze niet of nauwelijks lopen. "Ik ben niet echt iemand die veel wedstrijden nodig heeft om er echt te staan. Ik kan vanuit trainingen direct wedstrijden lopen. Dat heb ik in het verleden ook gedaan. Ik doe dan wedstrijd-achtige trainingen, waarbij ik mezelf echt test. Maar wedstrijden zijn wel leuk, dus ik hoop wel dat er een paar doorgaan. Maar ik moet voorzichtig zijn, want ik heb ik de winter veel last gehad van die achillespees. Nu ben ik langzaam aan het opbouwen. Ik probeer al mijn trainingsdagen te benutten en als er een wedstrijd in past, zou dat leuk zijn. Maar er staat nog niks gepland."

Lente Loopchallenge

Over drie weken is de Lente Loopchallenge. Susan Krumins heeft haar trainingsschema's beschikbaar gesteld voor deelnemers. "Heel goed dat er iets om naartoe te werken. En je hebt toch het gevoel dat je samen iets doet, ook al loop je vanuit huis. Ik zit die dag nog in Nederland en ik ga zeker lopen. Ik weet nog niet of ik de vijf, de tien of de vijftien kilometer ga lopen. Ik denk dat ik ze gewoon alle drie ga doen", lacht Krumins.