Hopen op een huurwoning; zó lang wacht je in deze Gelderse plaatsen

Wie in Gelderland op zoek is naar een sociale huurwoning kan de gemeenten Brummen, Voorst en Apeldoorn maar beter links laten liggen. Dat zijn in onze provincie de gemeenten met de langste wachtlijsten, laat onderzoek van de NOS zien.

Absolute koploper is de gemeente Brummen. Hier sta je bijna elf jaar ingeschreven voordat je een sociale huurwoning krijgt. Apeldoorn is de eerste grote Gelderse stad op de lijst. Samen met Voorst completeert het de top drie. Beiden hebben een wachtlijst van zeven jaar en ruim acht maanden.

Van andere grote Gelderse steden zoals Arnhem en Nijmegen is bekend dat er ook een lange wachtlijsten zijn. Alleen komen deze cijfers in het onderzoek niet naar voren. Gemeenten worden alleen in het onderzoek meegenomen als van minimaal zeventig procent van de sociale huurwoningen de relevante gegevens bekend zijn. In het onderzoek van de NOS worden de wachtlijsten van 15 van de 51 Gelderse gemeenten genoemd. De cijfers zijn gebaseerd op vorig jaar.

Wachten en zoeken

In het onderzoek worden ook de gegevens genoemd van de gemiddelde zoektijd. Dit is de periode waarin mensen echt actief zoeken en reageren op woningaanbod binnen de tijd die ze op de wachtlijst staan. Deze gegevens zijn van 34 Gelderse gemeenten bekend. Op enkele uitzonderingen na bestrijkt deze tijd in de meeste gemeenten een klein jaar tot anderhalf jaar.

Niet in top 10

Ondanks de lange wachttijden in sommige Gelderse gemeenten, staat er geen enkele in de landelijke top tien van de langste wachtlijst. Hierin staan alleen maar gemeenten met een wachttijd van meer dan veertien jaar en deze liggen allemaal in Noord-Holland.

'Koopwoningen niet bereikbaar'

Maar een kleine acht jaar wachttijd in een grote stad als Apeldoorn is natuurlijk ook niet echt bemoedigend. "De vraag is hier in een paar jaar enorm toegenomen, onder meer omdat een koopwoning voor steeds meer mensen onbereikbaar wordt door de gestegen prijzen", zegt Marco de Wilde, directeur van Woningcorporatie Veluwonen met onder meer woningen in Apeldoorn.

100 woningen per jaar in Apeldoorn

"Ondertussen is de bouw van sociale huurwoningen achtergebleven. Dat komt vooral door de verhuurderheffing (een belasting die woningcorporaties voor sociale huurwoningen moeten betalen, red.) die corporaties sinds acht jaar moeten betalen. In Apeldoorn bouwen we zo'n honderd woningen per jaar, dat zouden er eigenlijk minstens drie keer zoveel moeten zijn." Wanneer iemand nu reageert op een sociale huurwoning in Apeldoorn, zijn er gemiddeld 123 concurrenten.

