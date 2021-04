Wonderbaarlijke ontsnapping De Graafschap: 'Onze spirit is geweldig'

De Graafschap speelde een lelijke wedstrijd tegen Almere City, maar pakte wel een punt in een razend spannend duel. De ploeg van trainer Snoei ontsnapte op wonderbaarlijke wijze met de frommelgoal van Jesse Schuurman. Met een hoop opportunisme sleepte De Graafschap de gelijkmaker nog uit het vuur. "Dit is niet voor het eerst", zuchtte Snoei opgelucht, amper bijgekomen van de meeslepende spanning.

Alles of niets

"Het was heel matig van onze kant", lachte aanvoerder Van de Pavert als een boer met kiespijn. "Maar met onze spirit zit het wel goed. Dat weten we en dat hebben we veel vaker laten zien. Op het laatst is het alles of niets. Deze goal maakt inderdaad een enorm verschil. In plaats van drie punten, blijft het gat met Almere nu zes punten."

De laatste voorbereidingen Foto: Omroep Gelderland

Promotie is weer een flinke stap dichtbij gekomen. De aanval op Almere werd afgeslagen. "Dit mogen we niet meer weggegeven", zei Snoei. "De vreugde in de kleedkamer was enorm. Daar had je nu eigenlijk moeten filmen. Wat overheerst is opluchting en blijdschap. Maar we moeten kalm blijven. Hoogmoed komt voor de val. We zijn er nog steeds niet."

Bespreken

"Ons voetbal geeft ook geen reden dat te denken", vulde Van de Pavert nog aan. "We hebben nog een lastig programma met Jong Ajax en volgende week Cambuur. Dit moeten we weer goed bespreken. Maar inderdaad, dit mogen we niet meer weggegeven. Of ik bij de 2-2 aan promotie dacht? Natuurlijk. De ontlading was enorm."