De Graafschap pakt punt in knotsgekke slotfase en blijft op koers voor promotie

De Graafschap, met dezelfde elf als maandag tegen Jong PSV, begon tegen Almere in de wetenschap dat het gat negen punten kon worden. NAC had eerder op de avond verloren van Excelsior, dus De Graafschap kon uitstekende zaken doen op de eigen Vijverberg.

Winkelhaak

Het begon ook allemaal volgens wens voor de Superboeren. Al in de tweede minuut poeierde Elmo Lieftink op schitterende wijze raak. De middenvelder ramde de bal van afstand in de winkelhaak en De Graafschap stond op 1-0. Enkele minuten later barstte er buiten het stadion een enorm vuurwerk los. De ene knal na de andere werd afgestoken door enkele honderden fans. Dat zorgde ook voor een flinke rookontwikkeling boven het stadion waardoor het duel zelfs even werd stilgelegd.

Het inspireerde De Graafschap niet tot grootse daden op het veld. Er gebeurde nauwelijks iets voor beide doelen. Vlak voor rust lag het ineens open bij de thuisploeg en schoof de Deen Sorensen de bal onder Rody de Boer door voor de 1-1. In blessuretijd maakte Almere zelfs bijna de 1-2, maar Smeets zag zijn schot geblokt.

Uit het niets

Bij het begin van de tweede helft bracht Snoei Ralf Seuntjens binnen de lijnen. De voormalig aanvoerder ging voorop in de strijd, maar De Graafschap ging er opnieuw niet beter van voetballen. Tutuarima schoot in het zijnet en verder was er af en toe wat dreiging. Uit het niets sloeg Almere opnieuw toe. Een kopbal van Verheydt betekende 1-2. De aanvaller kopte de bal tegendraads binnen.

De Graafschap zat niet goed in de wedstrijd en had ook minder balbezit dan Almere. Er lukte weinig en de kansen waren ook na rust schaars. Invaller Hamdaoui schoot van afstand en in de rebound was Platje nog dichtbij de gelijkmaker. Maar veel meer dwong De Graafschap dus niet af. In de extra tijd verzuimde Almere de knock-out nog uit te delen.

In de knotsgekke slotfase moest Almere toch nog buigen. Diep in blessuretijd scoorde Jesse Schuurman de bevrijdende 2-2. Een golf van opluchting ging door De Graafschap heen. Meteen daarna floot de scheidsrechter voor het einde. Het verschil met Almere blijft zes punten, waardoor de Superboeren promotie nadrukkelijk in eigen hand hebben.