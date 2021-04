NEC zeker van play-offs na zege uit op Jong Ajax

De Nijmegenaren hebben nu negen punten voorsprong op nummer acht Roda JC, dat alleen in theorie die achterstand nog in kan halen in de drie resterende wedstrijden.

NEC begon zonder Rens van Eijden en Jordy Bruijn. Terry Lartey Sanniez mocht in de basis starten in plaats van de geblesseerde Kevin Bukusu. In het begin profiteerde Rasmussen bijna van slordigheid bij NEC. Daarna gaf Bart van Rooij een mooie pass op Elayis Tavsan, die aardige dribbelde en bijna ook scoorde.

Cas Odenthal in actie tegen Jong Ajax Foto: BSR Agency

NEC controleerde de wedstrijd, maar echte uitgespeelde kansen waren er nauwelijks. Alleen met dode spelmomenten was NEC gevaarlijk en zo viel ook de 0-1. Edgar Barreto knikte raak uit een hoekschop van Elayis Tavsan.

Edgar Barreto viert zijn doelpunt Foto: BSR Agency

Na rust had Cas Odenthal een kopkans, maar daarna werd Jong Ajax dreigender. Mattijs Branderhorst greep goed in bij pogingen van Timber en Martha. En Regeer was dichtbij met een kopbal. Namens NEC schoot Jonathan Okita net over.

Rode kaart

Daarna gebeurde er lange tijd niet veel, totdat Kasanwirjo zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg voor een overtreding op Okita. Meteen daarop leek Tavsan 0-2 te maken, maar doelman Reiziger voorkwam dat. Thomas Beekman en Rangelo Janga verzuimden ook om het duel in het slot te gooien, maar NEC kwam niet meer in de problemen en won voor het eerst een wedstrijd uit tegen Jong Ajax.