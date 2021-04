Een stille Koningsdag in Apeldoorn, maar in de zomer komt de herkansing

Er zijn geen vrijmarkten of kermissen, maar het is niet dat er vanwege de coronapandemie helemaal niks gebeurt in Apeldoorn. Er worden duizenden kleine gebakjes bezorgd bij verpleeghuizen. "Behalve deze petitfours is er ook een autopuzzeltocht, het fietsengilde doet wat en er zijn wandelingen in de stad", somt voorzitter Simon Boon op. "En er wordt opgetreden door artiesten, de clip is al opgenomen. Er is een koningsdagrap en een ondernemer heeft koningssoep gemaakt." En zo gaat hij nog even door.

Geldgebrek

Maar dat kost wat. En dat terwijl het gemis van de kermisgelden de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn dreigt op te breken. Wat dat is nu juist de belangrijkste bron van inkomsten voor de stichting.

Er is een crowdfundingsactie opgezet: 5.000 euro wil de stichting ophalen. Heel hard gaat dat nog niet. "Het vervelende is: als we onder de 80 procent van het bedrag ophalen, moet alles teruggestort worden."

Boon hoopt het streefbedrag de komende week alsnog te behalen. Het zou een mooie afsluiter zijn van zijn periode als voorzitter van de Oranjefeesten, want na 15 jaar stopt hij ermee. "Het is goed om na verloop van tijd het stokje over te dragen."

Dieptepunt door aanslag

Als ceremoniemeester maakte hij het absolute dieptepunt van de Konings- en Koninginnedagen mee. Op 30 april 2009 reed Karst T. met zijn auto in op toeschouwers van de Oranjestoet, met acht doden als gevolg. "De stad was vol met bezoekers en dan opeens abrupt een einde. Van feestvieren naar ontzetting, verdriet en rouw, dat is niet te rijmen."

Herkansing op 28 augustus

Hoe sober Koningsdag dit jaar ook mag zijn in Apeldoorn, dat gaat als het goed is eind augustus ingehaald worden. Het was 140 jaar geleden de eerste keer op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina. En rondom die datum wordt daar in de zomer uitgebreid stilgestaan. De laatste dag van augustus valt dit jaar op een dinsdag, dus is zaterdag 28 augustus uitgekozen om het jubileum alsnog goed te vieren.

Het wordt volgens Boon geen typisch 'Koningsdagprogramma', maar een alternatief ligt er nog niet. Hij hoopt dat er qua coronaregels meer mogelijk is in de zomer. "Een stad die weer van het slot gaat, aandacht voor elkaar en ontmoeten, zo'n programma moet je dan maken. Daar verzinnen we met elkaar wel wat op."