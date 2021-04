'Nijmegen moet Romeins verleden meer laten zien'

Een deel van de straatstenen voor museum Het Valkhof heeft een ruitjespatroon. Die stenen moeten duidelijk maken dat daar ooit een Romeinse gracht liep. Maar vrijwel niemand weet dat.

'Niemand wil ermee op de foto'

“Nee, dat is zo’n abstracte representatie”, zegt een bezoeker uit Zeeland , die juist een dagje naar Nijmegen komt vanwege het Romeinse verleden. "Ik zie in ieder geval niet dat het een Romeinse stadsgracht betreft". Zijn vrouw voegt toe: “Het is heel subtiel.”

En dat is volgens Rosalie Thomassen van de Stadspartij Nijmegen precies het probleem met de Nijmeegse visualisaties van het Romeinse verleden. “Ik vind een visualisatie pas geslaagd als je ermee op de foto wilt en er een stukje voor omrijd omdat je het wilt zien. En ja, dat doe je hier niet.”

Straatstenen verbeelden amfitheater

En ook de visualisatie van een voormalig amfitheater in Nijmegen Oost blinkt niet bepaald uit in duidelijkheid. Een rij stenen op de grond moet de contouren van het amfitheater weergeven. Rosalie Thomassen: “Maar ja, er liggen hier zo veel verschillende stenen, dus ik denk dat heel veel mensen het niet begrijpen.”

Vierkante stenen op de grond geven de contouren van het amfitheater aan Foto: OG

Oude fouten in nieuwe wijk

Thomassen is bang dat het stadsbestuur bij de bouw van de nieuwe wijk Waalfront dezelfde fout maakt. De wijk nabij de voormalige Honigfabriek komt op de plek waar de Romeinen ooit een stad hebben gebouwd. Daar zijn de resten gevonden van een badhuis met een omtrek van 80 bij 80 meter en 20 meter hoog. Net zo hoog als een appartementencomplex van zeven verdiepingen. Rosalie Thomassen: “Hier op deze plek lag de eerste stad van Nederland. Ulpia Novio Magus lag hier onder de grond. Waaronder dat immense badhuis.”

Romeins en industrieel verleden

Tekeningen van de gemeente verwijzen wel naar het badhuis, door bijvoorbeeld fonteinen en door houten zittingen als in een amfitheater. Maar het is Rosalie Thomassen allemaal te vrijblijvend. Zij wil dat de architect duidelijker kaders meekrijgt om het Romeinse ook tot uiting te brengen in de huizen en gebouwen.

In het gebied ligt ook een industrieel verleden zoals de Honig fabriek. Wethouder Noël Vergunst wil zowel het Romeinse als het industriële verleden van dit gebied 'beleefbaar' maken. Vergunst: “ Dat is nog best een uitdaging, want de Romeinse resten liggen enkele meters onder de grond. Op het Thermenplein laten we straks de contouren van het daar gevonden grote thermencomplex zien door een plattegrond in natuursteen, een driedimensionale waterspeeltuin en met plantvakken.

Plankaart thermenplein Foto: Gemeente Nijmegen

Wethouder: "We gaan niet nabouwen"

Eerder zei Vergunst al tegen de gemeenteraad dat Nijmegen niet van plan is gebouwen te gaan nabouwen. Rosalie Thomassen: “Dat vraag ik ook niet. Ik denk dat het heel lastig is met een Romeins gebouw. Maar je kunt wel op een hele mooie manier verwijzen naar die historie. Dat kan in kunst en ook in architectuur kun je dat ook heel smaakvol en aansprekend doen. Zo mooi dat je er wel mee op de foto wilt.”