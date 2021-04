Rob Porskamp is al 30 jaar bezig met bier: 'Niet gieten, maar genieten'

Rob Porskamp van brouwerij Brouwersnös in Groenlo is al bijna zijn hele leven met bier bezig. “Bier is fantastisch mooi. Een heerlijk en natuurlijk drankje waarmee het goed toeven is.”

Deze vrijdag is het de dag van het Duitse bier. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1516. In dat jaar vaardigde Hertog Willem IV van Beieren op 23 april het Reinheitsgebot des Bieres uit. Dat verkondigde dat bier alleen gemaakt mag worden van gerst, water en hop.

In de brouwerij in Groenlo is het vrijdagmiddag rustig. De brouwketels zijn leeg. “Vandaag maken we schoon”, zegt Rob. “We hebben deze week al twee keer gebrouwen. Dat bier ligt nu te vergisten.”

Nee, het is geen Duits bier dat bij Brouwersnös gebrouwen wordt. “In Nederland mogen we er veel meer nadere ingrediënten aan toevoegen, zoals koriander of hennep”, legt Rob uit. Wat was dan gekste dat Rob in bier stopte. “Dat hou ik voor me. Dat was geen geslaagd experiment.”

Bier voor inspiratie

De liefde voor bier is er al heel lang bij Rob. “Ik ben al meer dan 30 jaar met bier onderweg. Ik ben zowat geboren achter de tapkast hier in Groenlo. Bier is hier gewoon het levenswater. Als twee mensen rustig een glas bier drinken, komt er vaak inspiratie en komen de mooie ideeën.”

“Bier kan je op alle momenten drinken. Op momenten van vreugde en momenten van rouw. Bier verbindt mensen met elkaar. Als je bier gaat drinken om te drinken, dat is voor niemand leuk. Bier moet je niet gieten. Je moet ervan genieten.”

Luister naar het gesprek met Rob Porskamp op Radio Gelderland: