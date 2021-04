Sabine worstelde met haar geaardheid: 'Ik kwam uit de kast met het verkeerde label'

Sabine vertelt haar verhaal in Koepel van Vrijheid. Foto: Omroep Gelderland

Val ik alleen op jongens, of misschien ook op meisjes? Het was een vraag die Sabine Hibma (21) uit Gorssel zichzelf al vroeg stelde. Vanaf haar veertiende worstelde ze met haar geaardheid. Op haar achttiende kwam ze uit de kast als biseksueel. “Maar dat bleek achteraf het verkeerde label."

Dat ze op jongens viel, wist Sabine wel zeker. Ze was immers al verliefd op een jongen geweest. Maar hoe zat het met meisjes? Ze dacht er in haar puberteit veel over na.

Na de middelbare school ging ze op reis. “Daar kwam ik mezelf tegen, zoals men dat zo filosofisch zegt”, vertelt Sabine. “Na een half jaar kwam ik thuis met een soort openbaring; ik viel ook op meisjes.”

Sabines verhaal komt uit Koepel van Vrijheid, waarin zes jongeren 72 uur in de gevangenis zitten om te ervaren hoe het is om opgesloten te zijn. Ze delen er hun ervaringen met vrijheid. Kijk hier de aflevering. De tekst gaat daaronder verder.

Ze kwam uit de kast. “In mijn omgeving was het enige 'label' dat bekend was biseksueel”, vervolgt ze haar verhaal. “Dus ik dacht: dat is 'm! Die moet ik hebben.”

Alleen op de studentenkamer

Sabine wist na haar reis wat ze wilde studeren en kwam in een soort stroomversnelling. Ze verhuisde van Gorssel naar Utrecht en begon aan de universiteit. Na twee maanden kreeg ze weer wat rust.

Sabine: “Toen ik daar alleen op mijn studentenkamertje zat, werd ik ineens ingehaald door de vragen die ik mezelf stelde. Ik vroeg me af of het wel klopte wat ik over mezelf dacht. Toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk helemaal niet biseksueel ben.”

'Kan niet zeggen op wie ik later verliefd word'

Ze vertelt: “Ik val op mensen, zeg ik altijd. Zo hoef ik niet precies uit te leggen wat mijn geaardheid precies ik. Want ik kan helemaal niet zeggen op wie ik later verliefd word.”

Op haar achttiende kwam ze dus uit de kast met een verkeerd stempel. “En ik ben nu nog steeds mensen aan het vertellen dat dat label niet klopt.” Sabine heeft nu een vriendin met wie ze gelukkig is.

Ze heeft een afkeer gekregen tegen dat soort hokjes. “Je wil een label dat perfect bij je past, daar ben je altijd naar opzoek. Maar dat bestaat niet. En ik ben ook geen opsomming van labels. Ik ben Sabine en ik val op mensen.”