Vitesse na bekerdreun terug naar De Kuip: 'De druk ligt bij Feyenoord'

De ontmoeting in De Kuip, waar Vitesse zondag nog in de slotfase onderuit ging tegen Ajax, is van cruciaal belang. Feyenoord heeft op de ranglijst twee punten minder dan de nummer vier Vitesse. AZ, dat derde staat, is met vijf punten voorsprong op de Arnhemse club, al bijna niet meer te achterhalen. De vierde plaats in de eredivisie betekent voorronde Europa League.

Die wedstrijden zijn (financieel) minder aantrekkelijk dan waar Vitesse op had gehoopt, maar de doelstelling in Arnhem is keihard. Europees voetbal moet sowieso worden gehaald. Bij het winnen van de KNVB beker was Vitesse verzekerd geweest van minimaal zes wedstrijden over de grens in de Conference of Europa League. Nu moet het doel via de ranglijst worden bereikt.

Geen Dasa

Vitesse mist tegen concurrent Feyenoord Jacob Rasmussen, die in de bekerfinale een directe rode kaart kreeg. Zijn vervanger links in het centrum is Thomas Hajek, zo bevestigde trainer Thomas Letsch vrijdagmiddag. Eli Dasa ontbreekt ook. De rechtsback raakte geblesseerd en werd zondag voortijdig gewisseld. Letsch schermde met 'meerdere opties' die de Israeliër kunnen vervangen. "Manhoef of Oroz zouden kunnen, maar ik kan ook iemand van het middenveld terughalen", liet de coach zich niet in de kaarten kijken.

Herstel

Volgens Letsch heeft de uitschakeling in de beker voor een flinke teleurstelling gezorgd in het kamp van Vitesse. "Natuurlijk, we waren heel dichtbij een verlenging. De wedstrijd had niet zo'n hoog niveau, maar we waren close en hadden frisse spelers achter de hand. Het duurt een paar dagen en de ene spelers heeft er wat langer voor nodig dan de ander. We hebben het herstel en het verwerken de tijd gegeven. Woensdag zijn we begonnen met Feyenoord en de rest van dit seizoen."

Vitesse wil de play-offs (5 t/m 8) dus ontlopen en vierde worden. "Bij Feyenoord ligt de druk", zegt Letsch. "Zij moeten winnen om ons voorbij te gaan. Het zal niet makkelijk zijn weer in hetzelfde stadion te komen, maar toch ben ik ook blij met deze wedstrijd. Het is voor ons een grote kans om goede zaken te doen. We willen een mooi seizoen nu succesvol gaan afronden. Mentaal moeten we er klaar voor zijn en ik denk dat we dat zijn."

Hajek

"Tomas Hajek speelt inderdaad voor Rasmussen. Als hij invalt dit seizoen, ook al is het maar twee minuten, staat hij er altijd en haalt hij een hoog niveau", prijst Letsch de Tsjechische verdediger. "Dus is het logisch dat Hajek tegen Feyenoord links in het centrum zal spelen."

Vertrek Pasveer

En dan was er natuurlijk het plotselinge vertrek van Remko Pasveer naar Ajax. Het was op Papendal vrijdag het meest besproken onderwerp. "Trots overheerst", zegt Letsch over de toptransfer. "Hij heeft dit verdiend. Het is een speler die er altijd staat en altijd iets extra's voor zichzelf doet. Een echte prof. Dan kun je beloond worden met een mooie club. Ik gun hem Ajax van harte en ben ik ervan overtuigd dat hij de komende weken nog alles voor Vitesse zal geven."

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Manhoef, Doekhi, Bazoer, Hajek, Wittek; Bero, Tannane, Tronstad; Broja en Openda