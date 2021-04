Linda in de boksring: 'Jemig, wat ben jij groot!'

Boksen is populair onder jongeren. Dat maakt Linda nieuwsgierig. Het lijkt haar wel wat: 'Even alle corona-ellende even van je afslaan'. Maar is het ook zo eenvoudig als het er uit ziet? En hoe is het om daadwerkelijk in de ring te staan? Linda volgt een training van Stanley Koemans, viervoudig Nederlands kampioen boksen.

Lukt het Linda om Stanley te raken of deelt hij alleen maar klappen uit? Bekijk hier de video

Trainen in coronatijd

Linda en Stanley spreken af bij COB Doetinchem, de boksschool waar Stanley vanaf z'n veertiende traint. Hij is ermee begonnen om af te vallen, maar ontdekte gaandeweg hoe mooi de sport is. Dat probeert hij nu over te dragen aan de jeugd. Wekelijks geeft hij training voor het stadhuis in Doetinchem. Als ik de jongens en meiden spreek, zijn ze allemaal opgelucht en blij dat ze toch kunnen trainen in coronatijd. Ook al krijgen we die les alle weertypes over ons heen, van zon en regen tot sneeuw en hagel. Een van de jongens zegt zelfs uit een diep dal te zijn gekomen door deze lessen.

De tekst gaat verder onder de foto

Stanley traint de jeugd voor het stadhuis in Doetinchem. Foto: Omroep Gelderland

Sparringpartner

Om viervoudig Nederlands kampioen zwaargewicht te worden, heeft Stanley in zijn jeugd veel moeten laten. Daar waar zijn vrienden een biertje gingen drinken, moest hij nee zeggen. Zelf noemt hij het een ijzeren mindset die je moet hebben in deze gladiatorensport. Dat én uren training en discipline hebben ervoor gezorgd dat hij zelfs werd gevraagd als sparringspartner van Rico Verhoeven. Stanley hielp Verhoeven in de aanloop naar de wedstrijd tegen Badr Hari.

De tekst gaat verder onder de foto's

Stanley naast Rico Verhoeven. Foto: Stanley Koemans

De basis van boksen

Waar ik nieuwsgierig naar ben, is wat het boksen met mij doet. In het buitengebied van Doetinchem leert Stanley mij de basisprincipes van het boksen. Een van de tips is stevig te staan en altijd met de bokshandschoenen je gezicht en lichaam beschermen. De basis noemt hij dit.

En dan mag ik slaan op de pads die Stanley heeft aangetrokken. Ik krijg verschillende combinaties en zelfs het uitdelen van een hoek aangeleerd. Het gaat lekker en het is een uitlaatklep, totdat ik in de ring sta en een wedstrijd tegen hem moet boksen. Stanley is 2.04 meter lang en met uitrusting aan lijkt hij nog imposanter. En de techniek die even tevoren kreeg aangeleerd? Die ben ik één klap weer kwijt. Tsja, ook dát is blijkbaar wat boksen met mij doet."

Boksen is trainen! Foto: Omroep Gelderland

Linda staat in de ring, maar is alle techniek kwijt. Foto: Omroep Gelderland