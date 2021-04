AZC Harderwijk blijft nog 5 jaar, wel minder asielzoekers

Op dit moment zitten er zo'n 800 personen in het AZC Harderwijk. Dat moet vóór 1 augustus 2022 teruggebracht worden naar 500 plekken. Als het nodig is, kan het COA een wel en beroep doen op de 300 plekken die nu verdwijnen. Dat is het geval als er landelijk voor meer dan 25.688 vluchtelingen opvang moet komen. Dat is het gemiddelde aantal asielzoekers dat de afgelopen vijf jaar is opgevangen per jaar in alle 70 asielzoekerscentra in Nederland. De eventuele extra plekken in Harderwijk zijn niet voor asielzoekers 'met een hoog risicoprofiel', is de afspraak.

Stemming

In de gemeenteraad klonken zestien stemmen voor en twaalf tegen het plan. Gemeentebelang Harderwijk, Harderwijk Anders en de VVD waren tegen, de rest van de partijen voor. Gemeentebelang Harderwijk wilde helemaal stoppen met het AZC en woningen bouwen op het vrijgekomen terrein. Harderwijk Anders en de VVD opperden om wel af te schalen naar 500 plaatsen en de vrijgekomen plekken te gebruiken voor woonruimte voor jongeren.

Afgesproken is dat de gemeente 'tijdelijk' gebruik kan maken van de extra buffer van 300 plekken als het COA die niet nodig heeft. Hoe dat concreet wordt ingevuld gaat de gemeente nog besluiten.