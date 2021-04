Lintjesregen: ruim 400 mensen in Gelderland gedecoreerd

Dat is iets minder dan vorig jaar, want toen lagen er 443 decoraties klaar. Die konden toen niet de dag voor Koningsdag uitgereikt of opgespeld worden, uiteraard vanwege corona, maar dat werd ruim twee maanden later ingehaald.

Twee keer werd het Ridderschap in de Orde van de Nederlandse Leeuw toegekend in Gelderland. De Orde van de Nederlandse Leeuw is één van de hoogste en oudste civiele orden van Nederland. De Orde werd bij een wet van 29 september 1815 ingesteld met daarin de tekst:

'Strekkende ter vereerende onderscheiding van alle Nederlanders die bewijzen geven van beproefde vaderlandsliefde, bijzondere ijver en trouw in het volbrengen hunner burgerpligten of buitengewone bekwaamheid in wetenschappen en kunsten. Deze orde zal in bijzondere gevallen ook aan vreemdelingen kunnen gegeven worden'.

Gelderland staat net als vorig jaar op de derde plaats van de provincies met de meeste lintjes. Wederom moet Gelderland de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant voor zich dulden.

Wil je weten hoeveel lintjes er in jouw gemeente zijn uitgereikt? Bekijk het hieronder op de kaart van LocalFocus:

En wil je weten wie er een lintje hebben gekregen, dat is via deze link te bekijken.

Hele week

De overige onderscheidingen zijn in één van de zes graden van de Orde van Oranje Nassau. In verband met de coronamaatregelen kunnen de onderscheidingen deze hele week worden uitgereikt in plaats van traditiegetrouw de dag voor Koningsdag. Dat meldt het Kapittel voor de Civiele Orden samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Burgemeester krijgt lintje

Vaak is het zo dat de burgemeester de lintjes uitreikt. Maar in Wageningen was dat dit jaar even anders. Eén van de lintjes werd namelijk aan hem zelf uitgereikt. Geert van Rumund was 16 jaar burgemeester van Wageningen en stopt in juni van dit jaar met het burgemeesterschap.

Burgemeester Van Rumund krijgt een lintje. Foto: Omroep Gelderland