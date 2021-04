Politiek wil geen torenhoge windmolens in Wijchen: ‘We zijn groen, maar niet gek’

Het voorstel is om vijf windmolens langs de A50 bij Wijchen te plaatsen. De gevaartes zijn maar liefst 250 meter hoog, wat volgens de gemeente niet de bedoeling is. “In onze Gedragscode Windenergie staat dat de maximale tiphoogte 150 meter mag zijn”, weet wethouder Titus Burgers. “Maar nog belangrijker is dat omwonenden en belanghebbenden niet meteen vanaf de planvorming betrokken zijn.” Daarom adviseert hij de raad om niet in te stemmen met het plan.

Hoewel raadsleden eind mei pas een besluit nemen, geeft een meerderheid nu al aan dat ze niet op de turbines zit te wachten. “Onze partij is groen, maar niet gek”, stelt Twan van Bronkhorst, fractievoorzitter van Kernachtig Wijchen. “We werken graag mee aan duurzaamheidsplannen, maar ze moeten wel realistisch zijn.” Ook de VVD steunt het college. “De molens staan te dicht op de woonkernen. We zijn nooit voorstander geweest”, aldus fractievoorzitter Alice Peters-Vroom.

Handen ineen

De Vereniging Windpark Wijchen A50 slaat de handen ineen met coöperatie Energie Samen om de turbines in het landschap neer te zetten. De plek die zij op het oog hebben, is een groen gebied met cultuurhistorische waarde. De torenhoge turbines zouden volgens de gemeente een doorn in het oog zijn.

Naar de provincie

Zonder steun van Wijchen lijkt het misschien einde verhaal voor de turbines, maar de initiatiefnemers zijn van plan om naar de provincie te stappen. Daar hopen ze de klus alsnog te klaren. “We hadden dit wel verwacht”, vertelt Gerlach Velthoven, projectleider Energie Samen. “Deze uitspraak van de gemeente hebben we nodig om naar de provincie te gaan.”

De gedragscode van Wijchen is wat hem betreft niet toekomstgericht. Stemt een derde van omwonenden bijvoorbeeld niet in met een windproject, dan gaat het plan niet door. “De omgeving kan nu te makkelijk blokkeren. Die afweging moet op hoger niveau gemaakt worden, dit is een verkeerde vorm van democratie. Natuurlijk doen we het liever samen met de gemeente en omwonenden, maar de urgentie voor groene energie is nu te hoog.”