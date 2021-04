'Corona maakt natuurbeschermers van ons'

Corona biedt kansen voor de natuur. Dat concluderen studenten van Hogeschool Van Hall-Larenstein na onderzoek. Door de coronacrisis zochten veel meer mensen de natuur op en steeg de waardering voor de natuur. "We denken dat meer mensen de natuur nu hebben ontdekt en die willen blijven beschermen", zegt student bos- en natuurbeheer Anna Laming van de opleiding in Velp.

Die conclusie ligt in lijn met het groeiende aantal leden van Natuurmonumenten. Bij de natuurbeschermingsorganisatie hebben zich het afgelopen jaar meer dan 39.000 nieuwe leden aangesloten. Dat is een stijging van 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. "Mensen trekken tijdens de coronacrisis massaal naar de heide, duinen en bossen. Uit onze nieuwste cijfers blijkt dat een ongekend aantal mensen de natuur in Nederland ook wil helpen beschermen", stelt Natuurmonumenten.

Ouderen gaan op zoek naar onbekende natuurgebieden

Laming deed zelf specifiek onderzoek naar de natuurbeleving van ouderen in coronatijd. Daaruit komt naar voren dat vitale ouderen vaak nieuwe plekken in de natuur opzoeken. Er is een voorkeur voor rustige en dichtbijgelegen plekken. Hulpbehoevende ouderen komen minder buiten, maar ook voor deze groep is de natuur van groot belang, stellen de onderzoekers.

Studenten trekken natuur in om te ontstressen

Studenten trekken de natuur in om zich te bevrijden van coronastress. Het was ook de enige manier om nog mensen te kunnen zien, vertelt student Ela Franzke. Uit het onderzoek van Hogeschool Van Hall-Larenstein blijkt dat studenten klachten hebben als vermoeidheid door een slechte nachtrust en hoofdpijn. De ondervraagden geven aan dat de grote onzekerheid wat betreft studie, coronamaatregelen en angst dat zijzelf of dierbaren besmet raken een belangrijke rol spelen in het veroorzaken van de gezondheidsklachten. Een natuurwandeling van minimaal 30 minuten werkt voor de studenten bevrijdend, blijft uit het onderzoek.

Afstand wordt door studenten als een drempel gezien om de natuur te bezoeken. "Ook het ene boompje op het plein is voor mij natuur", vertelt Ela Franzke. "Die dingen zien en daarnaar kijken helpt onbewust om stress te verminderen." Franzke pleit er dan ook voor om woonwijken verder te vergroenen.

Thuiswerkers scheppen zo'n twee tot drie keer per dag een luchtje

Ook collega-student bos- en natuurbeheer Franka van der Veen pleit voor meer groen in de buurt. Haar onderzoek spitst zich toe op de thuiswerkers in een stedelijke omgeving. Door het vele thuiswerken ligt mentale vermoeidheid op de loer. De deelnemers aan een enquête onder ruim 100 thuiswerkers geven aan 2 tot 3 keer per dag de buitenlucht op te zoeken. Ze lopen een rondje door de buurt of gaan naar een nabijgelegen park. Mensen die de natuur opzoeken, voelen zich vaak prettiger dan de mensen die dat niet doen, zegt Van der Veen.

Het ziet ernaar uit dat we ook in de toekomst vaker thuis zullen werken. Daarom zou het volgens de onderzoekers ideaal zijn als de groene publieke ruimte voor iedereen bereikbaar is. Dat is nu niet het geval, concluderen de studenten van Van Hall-Larenstein. Een groenere omgeving is niet alleen goed voor de mentale gesteldheid, legt Van der Veen uit op Radio Gelderland.

De natuur biedt troost in de coronatijd. Ik denk dat mensen daardoor ook meer van de natuur zijn gaan houden, aldus Franka van der Veen. Die liefde biedt ook op de lange termijn kansen voor de natuur, denken de onderzoekers.

