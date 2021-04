Bijzondere brandbom doet 'boem' in Epse

Klokslag 13.00 uur klonk er een harde knal in Epse, gevolgd door nog een iets lichtere knal een paar minuten later. "Dat is onze eigen springstof die we gebruiken om de bom open te laten scheuren en de bom te laten ontbranden", vertelt majoor Peter van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Vooraf werd ook gewaarschuwd voor rookwolken, maar daar was nauwelijks sprake van na de knal.

Bekijk de beelden van de bom. De tekst gaat eronder verder

Sinds 1955 niet meer gevonden

Voor de EOD was het geen alledaags klusje. Peter: "Dit is voor ons doen een grote brandbom. Het is ook een zeldzame, de laatste keer dat we er één aantroffen van dit type, intact, met twee ontstekers erop en een compleet heel lichaam, was in 1955. Lang geleden, dus we hebben hier echt te maken met een unieke bomruiming."

Een replica van de brandbom die in Epse is gevonden. Foto: Omroep Gelderland

100 liter

De bom van ruim een meter lang is gemaakt van gietijzer en gevuld met een brandlading van meer dan 100 liter. "Als de bom ontbrand is dan moet je je voorstellen dat de temperatuur oploopt tot ongeveer 1600 graden", vervolgt Peter. Om de bom gecontroleerd te laten uitbranden pakte de EOD de bom in onder een lading zand en containers.

Bos in lichterlaaie

Zou de EOD dat niet doen, dan zou de schade groot zijn. "Dit type bom is zo geconstrueerd dat hij een gebied van 100 bij 200 meter in lichterlaaie zou zetten. Dat willen we niet, dat is zonde van dit mooie bos. Zodoende hebben we ervoor gekozen om deze constructie hier neer te zetten, zodat het vuur binnen de constructie blijft."

Onder leiding van de gemeente Lochem en Natuurmonumenten, eigenaar van het terrein, wordt het bos de komende dagen weer opgeruimd. "Alles wordt weer teruggebracht in de originele staat, zodat iedereen weer kan genieten van de rust hier."

De tekst gaat verder onder de foto

Majoor Peter geeft uitleg over de brandbom. Foto: Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD)

Luiken voor de zekerheid dicht

Buurtbewoner Tom Demmers woont tegenover het bos. Hij en andere omwonenden kregen et advies binnen te blijven. "Ik keek vanmorgen naar buiten en zag direct al veel agenten en andere mensen. Dan denk je toch wel van: zal het allemaal wel goed gaan?"

Voor de zekerheid sloot Demmers zijn ramen en deuren en deed hij ook de luiken dicht. "Het is enkel glas, dus voor de zekerheid. Maar ik heb vertrouwen in de EOD hoor, dat zijn deskundige mensen."

Rond 14.00 uur kregen omwonenden het bericht dat de kust weer veilig was. Bang om binnenkort tijdens een wandeling zelf op een bom te stappen, is Demmers niet. "Nee, ik ben niet zo bang aangelegd. En ze houden de boel hier goed in de gaten."