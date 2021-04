Sociale dienst Laborijn vaart nieuwe koers na vernietigend rapport

“Laborijn is meer naast de cliënten gaan staan”, vindt werknemer en FNV-kaderlid Bianca Wilke Besselink. “Ze vragen welke stappen je als persoon wilt zetten en gaan uit van vertrouwen. Daarbij mag je ook aangeven als het even niet goed gaat en dat heb ik een aantal jaren geleden echt gemist.”

Wethouder Jorik Huizinga, ook voorzitter van het algemeen bestuur van Laborijn, ziet dat de organisatie stappen heeft gezet: “Het rapport van twee jaar geleden heeft ons met de neus op de feiten gedrukt, waarbij we meer uit moesten gaan van vertrouwen. Dat is ook de drijfveer geweest voor medewerkers binnen Laborijn en de grootste verandering die ik de afgelopen periode heb gezien.”

Van wantrouwen naar vertrouwen

Door bijvoorbeeld taalcursussen en sporttrainingen in te zetten om mensen arbeidsfit te maken, zijn volgens Huizinga de basisvoorwaarden om mensen naar werk te krijgen verbeterd. “Een aantal medewerkers van Laborijn is ook vanuit een controlerende taak meer naar een begeleidende taak gegaan”, zegt de voorzitter van het algemeen bestuur.

“Dat is een goeie zaak die ook resultaat heeft gehad. We hebben gekeken hoe inwoners weer kunnen gaan participeren in de samenleving”, zegt Huizinga. “Daarbij is het gelukt om veel mensen te begeleiden naar werk en daar ben ik heel blij mee.”

Parttime werk voor 150 inwoners

Onlangs presenteerde Laborijn de resultaten van het project ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’. Het project kwam de afgelopen twee jaar van de grond dankzij een subsidie van 1 miljoen euro van de gemeente Doetinchem. Er werden 726 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geselecteerd, die na een screening en verschillende gesprekken een maatwerktraject kregen aangeboden.

Dit heeft opgeleverd dat 83 mensen niet langer afhankelijk zijn van een uitkering en 150 inwoners parttime werk hebben gevonden. Waar dat nog niet mogelijk is nemen mensen deel aan vrijwilligerswerk, geven ze mantelzorg of hebben voor zichzelf een passend zorgtraject.

Laborijn wil positieve lijn doorzetten

Wilke Besselink is blij met de resultaten. “Het laat maar weer zien dat als je meer vertrouwen hebt in mensen, dat er meer uit te halen is”, vindt het FNV-kaderlid. “Het is niet altijd zo dat mensen niet willen werken. Vaak weten ze niet hoe ze het moeten aanpakken. Dat zetje in de rug dat jij als organisatie kan geven is misschien wel voldoende om mensen naar werk te begeleiden.”

Volgens Huizinga wil Laborijn deze lijn ook doorzetten: “Inwoners die afhankelijk worden van een bijstandsuitkering willen we intensief spreken en gaan begeleiden in een traject. Daarbij gaan we uit van vertrouwen en kijken we naar de stappen die mensen in hun ontwikkeling kunnen zetten.”