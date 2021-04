Aziz wil coronakilo's kwijt en legt alles vast met zijn vlogcamera

Aziz wandelt iedere dag 10.000 stappen, zo ook op deze zonnige avond. Al vloggend loopt hij door de uitwaarden in Wageningen: "Kijk mensen, koeien, eenden en daar is de Rijn." Amenchar was vaak in de sportschool te vinden, maar toen die dicht gingen sloop er een nieuwe gewoonte in: ongezond eten.

Om zichzelf de te motiveren en anderen te inspireren vlogt hij nu dagelijks over zijn gezonde leefstijl. In zijn filmpje laat hij zien hoe mooi de Wageningse natuur is en deelt hij zijn succesen: "Ik pas weer in een trui die ik maanden niet aan heb gekund. Daar ben ik heel blij mee."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ramadan

Aziz doe mee aan de ramadan: "Daarom sport ik nu minder intensief, maar ik wil wel laten zien dat je heel goed kan bewegen tijdens de ramadan." En als de zon onder is, eet hij gezond. Eerst, een dadel en daarna zilvervliesrijst met groenten en kip. "En twee liter water, dat is heel belangrijk."

Amenchar hoopt ooit van vloggen zijn beroep te kunnen maken. Hij zit vol ideeën: "Ik zou kookvideo's willen maken, of wandelroutes in Nederland willen filmen." Nu hoopt hij vooral zichzelf en anderen te motiveren een gezondere levensstijl aan te meten.

