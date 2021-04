Edese horecabedrijven sturen personeel met zakcentje het terras op

Zeker acht Edese horecabedrijven sturen personeel na de versoepelingen met een zakcentje het terras op. Aanleiding is een oproep van online magazine Food Inspiration, waarin wordt aangemoedigd om dit te doen. "We hebben echt heel hard gewerkt afgelopen jaar," vertelt Lukas Vlaar, mede-eigenaar van het magazine.

Het initiatief begon intern, aldus Vlaar: "We vonden dat het personeel na al het harde werken eindelijk weer eens mocht genieten, dus iedereen mag vrijdag na de versoepelingen met 50 euro het terras op. Zo helpen we de branche ook weer een handje."

Toch vond Vlaar dit nog niet genoeg: "Dit is een druppel op een gloeiende plaat. Daarom hebben we het idee breder verspreid. Ondertussen doen al acht horecabedrijven mee met het initiatief, waaronder uitzendbureau Mise en Place en Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Dat vind ik erg leuk."

Niet stilgezeten

Naast een online magazine heeft Vlaar ook een communicatiebureau voor horecabedrijven onder zijn hoede. Ondanks de stille tijden heeft het bedrijf niet stilgezeten: "We hebben flink geïnnoveerd binnen ons bedrijf. We hebben bijvoorbeeld twee evenementen online moeten doen in plaats van fysiek, daar zijn we heel druk mee geweest. Dit is dus dik verdiend."

Volgens Vlaar is het ook in de rest van de branche niet stil geweest. Zo hebben horecabedrijven in moeten spelen op de pandemie: "Veel bedrijven hebben dat gedaan met bijvoorbeeld bezorgen of take-away boxen. Zo heeft de hele branche zich goed voorbereid op corona. Volgens mij is de Thuisbezorgd-markt ook enorm gegroeid."

Twee fluitjes en een portie bitterballen

Ook SVH doet mee aan het initiatief: "Een medewerker vroeg al of het eerste biertje volgende week van de SVH zou zijn," vertelt directeur Ricardo Eshuis. "We zijn gisteren namelijk uitgeroepen tot het positiefste bedrijf van Nederland. Toen zag ik de oproep en besloot ik het personeel volgende week met 30 euro het terras op te sturen."

En of Eshuis zelf ook een biertje gaat nuttigen? "Jazeker, wel twee. En een portie bitterballen." antwoordt hij. "Dat heb ik wel het meeste gemist in coronatijd, naast de mensen natuurlijk."