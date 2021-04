Stoere Marko haalt drenkeling uit de Rijn: 'Hij lag minuten in het ijskoude water'

Hij is de held van de week. Marko Rakuljic redde donderdagavond in Arnhem het leven van een drenkeling. Die was vanaf de Nelson Mandelabrug in het ijskoude water van de Rijn beland. "Hij moet minstens vijftien minuten in het water gelegen hebben."

Rakuljic, een stoere Kroaat en stuurman van partyschip Jules Verne in Arnhem, was aan de telefoon toen zijn aandacht werd getrokken door iets in het water.

"Op de Mandelabrug en aan de wal stonden wel twintig mensen. Ik zag toen iemand in het water, op een meter of 30 à 35 bij me vandaan. Politie was er ook maar die kon vanaf de kant natuurlijk niet veel doen", legt Rakuljic uit.

Hij greep een vlot en spoedde zich naar de drenkeling. "Hij hield zich vast aan een boei. Hij moet minstens vijftien minuten in het water gelegen hebben." Onderweg riskeerde de redder zijn eigen leven, wierp een politieagent vanaf de kant hem toe. "Het was pure adrenaline. Een ander zou het ook hebben gedaan. Die jongen was gewoon in gevaar", blikt Rakuljic terug.

'Ik hem hem mijn trui gegeven'

Onderweg naar de veilige Rijnkade probeerde de Kroaat nog een gesprek met de kletsnatte man van naar schatting 20 tot 25 jaar kant aan te knopen. "Ik heb hem mijn trui gegeven en ook een deken. Die jongen was zwaar onderkoeld" , legt de redder in nood uit.

"Ik was een held, zei hij en hij wil een keer terugkomen om me te bedanken. Ik vroeg hem nog wat er gebeurd was, maar praten ging niet meer."

Met een hoogwerker aan wal gebracht

Aan de wal moest de hoogwerker van de brandweer eraan te pas komen om de drenkeling omhoog te hijsen. Rakuljic: "De trap omhoog was te veel voor hem. Dat was een meter of zes, hij had helemaal geen krachten meer. "

Met een ambulance is de drenkeling naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is onbekend.

Daags na de reddingsoperatie geeft de politie Rakuljic een pluim voor zijn heldhaftige optreden. Verdere mededelingen worden niet gedaan.