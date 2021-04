Remko Pasveer zo goed als rond met Ajax

Pasveer verraste Vitesse deze week met het nieuws dat hij niet ingaat op de aanbieding die de clubleiding heeft gedaan. De Tukker liet Vitesse weten dat hij kiest voor een andere uitdaging. Dat blijkt nu Ajax te zijn. Voor Pasveer ligt een contract voor één seizoen klaar. De kans dat de 37-jarige doelman in Amsterdam tekent is groot. Bij Ajax wil de ervaren Pasveer de concurrentie aangaan met Maarten Stekelenburg.

Vanwege een dopingschorsing voor Andre Onana, die ook niet wil bijtekenen, is er een keepersvacature bij Ajax. Technisch directeur Marc Overmars en trainer Erik ten Hag zien in Pasveer met zijn meevoetballende kwaliteiten de ideale oplossing nu Kjell Scherpen nog te licht wordt bevonden voor de hoofdmacht.

Zekerheid

Pasveer is bezig aan een ijzersterk seizoen in Arnhem. Ook afgelopen zondag was hij weer de uitblinker in de verloren bekerfinale tegen Ajax. Beide partijen waren al geruime tijd met elkaar in gesprek, maar zijn niet tot een akkoord gekomen.

Een van de struikelblokken was het feit dat de voormalig keeper van PSV en Heracles Almelo met twee jaar wilde verlengen. Pasveer wilde zekerheid. Nu Ajax concreet is, kan de doelman het financieel zeer aantrekkelijke aanbod niet weigeren. De verwachting is dat de laatste plooien van het contract volgende week worden gladgestreken. Pasveer is bij Vitesse aan zijn vierde seizoen bezig.

Zondag speelt Vitesse de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Het gaat de komende weken bij Vitesse nog om het bereiken van Europees voetbal in de eredivisie.

