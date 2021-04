Ajax droom voor Remko Pasveer: "Als Vitesse in februari twee jaar had geboden, was ik gebleven"

Vier weken geleden meldde Marc Overmars zich bij Remko Pasveer met een appje. Vanaf dat moment ging het razendsnel. "Als Vitesse in februari met twee jaar was gekomen, waren we er snel uit geweest."

Het mediamoment van Vitesse vrijdag op Papendal stond in het teken van de toptransfer van Remko Pasveer naar Ajax. Nauwelijks waren er bij het trainingscomplex vragen over de belangrijke wedstrijd tegen Feyenoord van komende zondag. De pers wilde eerst alles weten over het toch verrassende vertrek van de 37-jarige doelman. "Voor mij is dit een droom. Er zijn dingen waar je geen nee tegen kunt zeggen. Ajax hoort daarbij", zegt de Tukker.

Appje van Overmars

Pasveer ging uitgebreid en openhartig in op de ontwikkelingen van de afgelopen weken. "Ik kreeg na de wedstrijd tegen Willem II vier weken geleden een berichtje van Marc Overmars (technisch directeur Ajax, RvdM). Ik was nagenoeg rond met Vitesse voor een jaar maar Overmars vroeg of ik twee jaar Ajax nog zag zitten. Ik heb gezegd dat ik daar zeker open voor stond, maar dat ze dan wel snel moesten handelen omdat ik Vitesse ook duidelijkheid moest geven. En zo geschiedde."

Beloning

Vrijdagochtend informeerde Pasveer de selectie van Vitesse. "Nu kan ik het gelukkig uitleggen. Het is fijn om het kwijt te kunnen aan iedereen. Nee, dit had ik niet verwacht maar wel gehoopt. Ik heb er keihard voor gewerkt en bijna nooit een training over geslagen. Vaak ben ik als eerste in de gym en verlaat ik als laatste de training. Voor die arbeid krijg ik nu de beloning. Ajax is de absolute top in Nederland en met die club speel je om de prijzen. Als sporter wil je jezelf altijd blijven vernieuwen."

Leeftijd

Toch had Vitesse de doelman ook binnenboord kunnen houden. De clubleiding wilde echter een nieuw contract met Pasveer voor een jaar, maar de keeper twijfelde en hoopte op meer zekerheid. "Vitesse wilde inderdaad verlengen met een jaar en dat standpunt snap ik ook. Dat is geen probleem. Maar ik ben topfit en kijk niet naar leeftijd. Ik heb altijd goed voor mezelf gezorgd. Keepers kunnen lang mee. Kijk naar Edwin van der Sar, Raimond van der Gouw en Sander Boschker. Die waren allemaal 40 of ouder."

Op de vraag of Pasveer was gebleven als Vitesse hem twee jaar had voorgelegd, moet de aanvoerder lachen. "Dat is altijd gevaarlijk om te zeggen. Laat ik het zo zeggen. Als ze in februari bij me waren geweest voor twee jaar, waren we er denk ik heel snel uit geweest. Dat is absoluut een reden geweest. Het is toch zekerheid. Maar het heeft zo moeten zijn."

