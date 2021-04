Kroondomein opnieuw drie maanden dicht, 'persoonlijke levenssfeer' van de koning is de reden

Landgoed Kroondomein Het Loo gaat in het najaar opnieuw drie maanden dicht, ondanks de slepende discussie over die jaarlijkse afsluiting. Volgens demissionair minister Schouten van Landbouw heeft de afsluiting van het natuurpark te maken met de bescherming van de 'persoonlijke levenssfeer' van koning Willem-Alexander. Dat antwoordt ze aan de Tweede Kamer op vragen van D66 en de Partij voor de Dieren (PvdD).

Die partijen wilden weten hoe het nu precies zit met de toegang van de koning tot het natuurpark in de Veluwe. Al jaren is er discussie over het feit dat een groot deel van het park van 15 september tot 25 december gesloten is voor het publiek, terwijl de koning overheidsgeld krijgt het park op orde te houden.

Hekken

De overgrootmoeder van koning Willem-Alexander, Wilhelmina, heeft het Kroondomein in 1959 aan de Staat gegeven. De koning heeft wel het vruchtgebruik, dat wil zeggen dat hij er gebruik van kan maken. Wel krijgt hij voor het onderhoud een subsidie van de overheid, zo'n 4,7 miljoen euro. Dat schrijft de NOS, vrijdag.

Voor andere subsidieontvangers geldt dat ze een terrein minstens 358 dagen per jaar moeten openstellen voor publiek. Ook de koning mag de hekken dus niet zomaar dichtgooien, vinden onder meer D66, de PvdD en ook de stichting Faunabescherming. Het is niet voor het eerst dat ze aan de bel trekken. Vorig jaar steunde een meerderheid van de Tweede Kamer een motie om het Kroondomein het hele jaar voor publiek toegankelijk te maken.

Maar het kabinet is het daar niet mee eens, zo blijkt uit de antwoorden van Schouten. Op basis van bepaalde subsidievoorwaarden zou het afsluiten van het Kroondomein wel degelijk kunnen. De minister zegt dat er een verband is 'met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de koning'. Hier wordt verder geen uitleg bij gegeven.

Jacht

Het blijft dus onduidelijk waarom het park in de herfst drie maanden dicht is. In eerdere brieven zei de minister dat het nodig was 'voor de balans tussen houtproductie, de aanwezigheid van grote hoefdieren en de recreatiemogelijkheden'. PvdD-Kamerlid Wassenberg wil weten of de koninklijke jacht een rol speelt bij het kabinetsstandpunt dat het Kroondomein dicht mag. Schouten ontkent dat en schrijft dat 'er geen verband is tussen het verlenen van subsidie en het beheren van populaties'.

In oktober praat de Tweede Kamer weer over de begroting van de koning. Dan zal de openstelling van het jachtbos van de koning opnieuw aan de orde komen. De subsidie voor het Kroondomein verloopt aan het eind van dit jaar en premier Rutte heeft beloofd om een nieuwe subsidie voor het afgeven ervan met de Kamer te bespreken.

Zie ook: Nieuw hoofdstuk in soap rond subsidie voor Kroondomein Het Loo, Kamer eist duidelijkheid