Wethouder over PaperlinX: dit is een aderlating voor Zutphen

PaperlinX was een van de grotere werkgevers hier.' Dat zegt wethouder Oege Bosch van Zutphen in reactie op het faillissement van het voormalige Bührmann Ubbens in Zutphen.

150 medewerkers van het in 1820 gestichte bedrijf dreigen hun baan te verliezen als PaperlinX geen doorstart maakt. Bosch: 'De curator is daar volop mee bezig, dus we hopen dat die doorgaat. En wat ons betreft is dat op de plek waar PaperlinX nu is gevestigd.'

Wethouder Bosch op Radio Gelderland:



De gemeente Zutphen heeft, legt Bosch uit, sinds het najaar van 2014 geprobeerd de papiergroothandel te redden. 'We hebben daar de provincie en ook het ministerie van Economische Zaken bij betrokken. Helaas kunnen we concreet niet veel voor de medewerkers doen.'