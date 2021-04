'Ik doe die schroef niet': lockdown is de doodsteek voor turners

Turnen in Wageningen mag weer, al is het een proef. Foto: Omroep Gelderland

Leden van de Wageningse Studenten Turnvereniging (WST) Split hebben een bijzondere donderdagavond. Na maanden mogen ze eindelijk weer in de zaal trainen. Wel moet iedereen zich van tevoren op corona laten testen, want de trainingsavond is onderdeel van de pilot Testen voor Toegang.

Twee uur lang vrij trainen op de balk, de vloer en op de brug. De laatste keer dat Sigrid dat deed is bijna een half jaar geleden. De studente traint normaal wekelijks en is behalve blij ook een beetje zenuwachtig.

"De basisdingen, dat kan wel", antwoordt ze op de vraag welke oefeningen ze gaat doen. "Een salto, een handstandje op de balk. Normaal gesproken zou ik een arabier schroef of de vloer springen. Maar dat ga ik niet proberen." Om zo'n salto met draai goed te kunnen, is oefening nodig. Nu door de nieuwe coronamaatregelen alle trainingen buiten waren, is ze bang dat ze valt.

Maanden trainen

Trainer Marcel ziet op deze eerste binnentraining in maanden meer turners die zich inhouden. "De lockdown is de doodsteek geweest voor het turnen", aldus Marcel. Hij legt uit dat turnen een sport is waarbij constante training essentieel is. Een paar maanden niet trainen brengt je hele niveau naar beneden. Sigrid schat in dat ze twee maanden moet trainen voor ze alles weer kan.

De pilot Testen voor Toegang is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en sportorganisatie NOC*NSF. De KNGU merkte dat het buiten trainen geen gelijkwaardig alternatief was voor turnen in de zaal. Woordvoerder Danielle Willemse: "Turnen en je toestellen buiten zetten zit er echt niet in. Een brug zit vast met kabels in de vloer en een grote mat verplaatsen gaat ook moeilijk. Ook moet een buitentraining aan eisen voldoen voor de verzekering."

Ver reizen naar testlocatie

Verenigingen stonden dan ook te popelen om met de pilot mee te doen. Willemse geeft uitleg over het selectieproces: "Het is lastig onder je achterban. Want niemand mag binnen sporten op dit moment." Uiteindelijk koos de unie voor WST Split en vijf andere studententurnverenigingen.

Ondanks dat Sigrid heel blij is dat ze weer mag, zou ze dit niet elke week willen. De coronatestlocatie zit in Arnhem en voor studenten uit Wageningen is dit een uur heen en een uur terug met het openbaar vervoer. "Dat kost wel veel tijd en dan is wekelijks best veel", aldus Sigrid.

"Stel, er zou een testlocatie in Wageningen zelf zitten, dan zou ik het wel overwegen."