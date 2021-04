Ook de Vierdaagsefeesten gaan dit jaar niet door

De afgelopen maanden zijn er drie scenario's uitgewerkt om de Vierdaagsefeesten op één of andere manier door te laten gaan: een volwaardige editie, Vierdaagsefeesten op anderhalve meter en een vorm van sfeerbeheer. Er wordt nu gekozen voor de laatste variant.

Wat die variant precies inhoudt, is nog niet duidelijk. Toch laat de organisatie van de Vierdaagsefeesten weten dat er toch een beetje feest komt in de stad en online. "Via de website en social media van Vierdaagsefeesten word je op de hoogte gehouden van wat er op dat moment wél kan. De eerste aangekondigde versoepelingen bieden hier perspectief voor. 17 tot en met 23 juli wordt een moment om de slingers op te hangen en te proosten, live of niet, op betere tijden. Ook in 2021: geen Vierdaagsefeesten, toch een beetje feest."

Te weinig zekerheid

Volgens de organisatie, gemeente en de hulpdiensten is er nu te weinig zekerheid in de openingsstrategie van het kabinet om het feest door te laten gaan. Nog langer wachten met de voorbereiding voor de feesten was geen optie, net zoals het uitstellen naar het najaar.

Vierdaagsefeesten op 1,5 meter was ook geen optie, omdat er werd ingeschat dat de aantrekkingskracht van de feesten deze zomer zal leiden tot onbeheersbaar grote aantallen mensen in de binnenstad. Daardoor zou het risico op besmettingen onaanvaardbaar zijn.

'Ontzettende domper'

Joris Bouwmeister, directeur-bestuurder van de Stichting Vierdaagsefeesten, baalt enorm dat de feesten dit jaar weer niet doorgaan, net zoals vorig jaar. “Het open karakter van een hele stad als festivalterrein én de aantrekkingskracht van de feesten is iets waar we normaal gesproken enorm trots op zijn, maar wat het nu juist onmogelijk maakt. Zelfs in een beperkte vorm."

Hij vervolgt: "Dat begrijpen we, hoe ontzettend we er ook van balen. Een ontzettende domper, niet alleen voor ons en onze bezoekers, maar ook voor alle horeca-ondernemers en culturele partijen die met ons mooie plannen hebben gemaakt. Maar veiligheid en gezondheid staan uiteraard in deze tijden voorop.”

Burgemeester Bruls zegt nu uit te kijken naar de editie van 2022. "Ik gunde het alle Nijmegenaren en Nijmeegse ondernemers zo om uit te kunnen kijken naar de Vierdaagsefeesten, zeker nu we er al twee jaar op wachten, maar ik zie geen andere mogelijkheid, hoe spijtig ook."

'Niet alles uit de kast getrokken'

Horeca-tycoon Khalid Oubaha had plannen klaarliggen voor de feesten, maar ging er eigenlijk vanuit dat de boel zou worden afgeblazen. "Ik baal gewoon dat ik gelijk heb. Ik heb verder niet het gevoel dat alles uit de kast is getrokken om hierover mee te denken." Ouhaba wijst erop dat het virus in de zomer minder kans maakt, ook omdat er flink wordt gevaccineerd.

'Weer een verloren jaar'

Café-eigenaar Bas Neienhuijsen: "Het is natuurlijk jammer. We hadden wel gehoopt dat er dit jaar serieus iets anders zou worden georganiseerd. Omdat de wandelmars er al uit ligt, zou het sowieso minder druk geworden zijn. Maar ik snap het wel, want het is heel onduidelijk."

Hij vervolgt: "Voor ons betekent de Vierdaagse een kwart van de jaaromzet. En andere feesten zoals Koningsnacht en Koningsdag zijn ook al weg. Dus het is weer een jaar wat we nu al weer kunnen afschrijven."

