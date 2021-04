Keeper Remko Pasveer vertrekt bij Vitesse

Pasveer is bezig aan een ijzersterk seizoen in Arnhem. Ook afgelopen zondag was hij weer de uitblinker in de bekerfinale tegen Ajax. Beide partijen waren al geruime tijd met elkaar in gesprek, maar zijn niet tot een akkoord gekomen. Een van de struikelblokken was het feit dat de 37-jarige keeper met twee jaar wilde verlengen. Pasveer wilde zekerheid. "Ik ben nog topfit en twee jaar zou voor mij ideaal zijn", zei de Tukker onlangs tegenover Omroep Gelderland.

De clubleiding, donderdag nog weer eens uitgesproken door technisch directeur Johannes Spors, wilde niet verder gaan dan één jaar. "Op deze leeftijden kijken we naar contracten voor één jaar. Daar hebben we ook goede ervaringen mee", zei Spors vorige week. Pasveer denkt nog minimaal tot zijn 40e op het hoogste niveau onder de lat te staan.

Belangstelling

Verschillende media maakten de afgelopen weken al melding van het feit dat contractverlenging voor de aanvoerder van Vitesse nog slechts een formaliteit zou zijn, maar voor Pasveer was een meerjarig contract een serieus onderhandelingspunt. Ook heeft de hij over belangstelling niet te klagen. Zo was FC Twente een tijdje in beeld, maar de club uit Enschede koos voor Lars Unnerstall. Ook vanuit het buitenland is er interesse. Pasveer staat daar open voor.

'Op en top prof'

Vitesse betreurt het vertrek van de sterkhouder. "We hebben Remko een hele goede aanbieding gedaan. Het is zijn goed recht daar wel of niet op in te gaan. Wij respecteren zijn beslissing om een nieuwe uitdaging aan te gaan. We weten zeker dat hij de komende weken alles blijft geven in de strijd om Europees voetbal. Hij is op en top prof", aldus Spors.

Pasveer stond eerder onder de lat bij onder meer PSV waarmee hij, als reservekeeper, ook landskampioen werd. Ook verdedigde hij enkele jaren het doel van Heracles Almelo. Pasveer woont al jaren in Hengelo en werd geboren in Enschede.

Voor Vitesse, dat erop gerekend had dat de doelman zou bijtekenen, is het zoeken van een opvolger een flinke uitdaging. Jeroen Houwen is al jaren de tweede man achter Pasveer en zijn contract werd onlangs verlengd. Of de clubleiding Houwen ook de kans geeft om volgend seizoen eerste doelman te worden, is onduidelijk.

