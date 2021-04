Daar zijn de Koningsspelen weer, maar wel corona-proof

Zie ook: 16.000 kinderen deden mee aan de eerste online Koningsspelen

"Normaal doen we altijd alle groepen door elkaar, maar door corona moeten we de groepen gescheiden houden", legt Martijn de Groot uit. De coördinator van de bovenbouw doet uit de doeken hoe COVID-19 iedereen dwingt om creatief te zijn. "Ik denk dat er een enthousiasme bij ouders, leerkrachten en leerlingen is ontstaan: om te kijken hoe we binnen de regels zoveel mogelijk kunnen doen en het toch leuk te maken. En daar komen creatieve oplossingen uit die we na corona wel willen behouden."

Bewegen en gezond eten

Koningsspelen 2021 staat net als andere jaren in het teken van bewegen en gezond eten. Na het gezamenlijke ontbijt kunnen de kinderen met hun eigen klas activiteiten gaan ondernemen. Op school en op het sportveld kunnen leerlingen een free run-parcours doen, levend tafelvoetbal spelen en blind volleyballen.

De kinderen spelen blind volleybal. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

Afval prikken

Een nieuwe activiteit die zeker behouden moet blijven na corona, is het afval prikken. De bovenbouwklassen krijgen een grijper en gaan allemaal een half uurtje afval verzamelen in de wijk. De Groot rekent de winst voor: "Dat is 2,5 uur afval prikken door bijna 150 kinderen. De kinderen leren naar een ander om te zien en de wijk wordt schoner. Hoe simpel kan het zijn?"

Ook een onderdeel van de Koningsspelen: afval prikken in de wijk. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland