Wil jij ook lopen door het Groenlo van 1627?

De interactieve route '1627 - Door mijn ogen' gaat langs acht fictieve bewoners van Grolle tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Zeven in Groenlo en één silhouet bij Openluchtmuseum Erve Kots in Lievelde. Het idee van de route, een verlengstuk van het spektakel de Slag om Grolle, is ontstaan tijdens het Internationale Congres in 2019 in Groenlo.

Tekst gaat verder na de video:

"Alle acht bewoners hebben allemaal een dilemma", zegt Bernou Wagenaar van de gemeente Oost Gelre. "De bezoekers krijgen via de QR-code op de telefoon het bewuste verhaal te zien, met telkens de vraag: 'Wat moet ik doen?' Aan de hand van de antwoorden komen ze verder in het verhaal."

'Speelse manier'

Lokale ondernemers hebben ideeën aangedragen en uitgewerkt. De provincie Gelderland heeft financieel bijgedragen en ambtenaren van Oost Gelre dragen het idee van de route. Het geschiedkundige verhaal is niet authentiek, benadrukt wethouder Bart Porskamp: "De route geeft op een speelse manier voor jong en oud informatie over 1627 aan de hand van de acht fictieve bewoners. Een mooie toevoeging aan de beleving van wat zich er in 1627 in Groenlo heeft afgespeeld."

Willem te Molder krijgt het verhaal van Massimo niet gelijk op de telefoon. "Hij doet het niet." Maar dat is wél het geval: Massimo is een Italiaanse huursoldaat die zich vertwijfeld afvraagt of hij moet doorvechten of moet deserteren, zodat hij naar huis kan. De bezoeker mag het antwoord geven.