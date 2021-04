Slachthuis Apeldoorn onthutst door sluiting: 'We struikelen in het zicht van de finish'

Kalfsvleesbedrijf de VanDrie Group heeft geschrokken gereageerd op de tijdelijke sluiting van kalverslachthuis ESA in Apeldoorn. De NVWA legde de werkzaamheden bij ESA donderdag per direct stil, omdat de coronamaatregelen slecht werden nageleefd. De VanDrie Group zegt er al tijdenlang lang 'alles aan te doen' om het coronavirus buiten de deur te houden.

De manier waarop de voedsel- en warenautoriteit de stillegging van werkzaamheden naar buiten brengt, staat de VanDrie Group niet aan. Het bedrijf zegt namelijk gelijk met de NVWA te zijn opgetrokken. "Wij hebben de staking van onze werkzaamheden óók zelfstandig besloten", benadrukt woordvoerder Marijke Everts. "Dat loopt samen."

Alle mogelijke maatregelen genomen

De VanDrie Group stelt dat het voorbije jaar bijzonder veel maatregelen zijn genomen om besmettingen buiten de deur te houden. "We hebben de standaard coronarichtlijnen binnen onze vestigingen. We houden afstand, gebruiken beschermingsmiddelen, werken hygiënisch, doen sneltesten, gebruiken luchtfilters en hebben aanpassingen gedaan op de werkvloer", somt Everts op. "En tijdens het monitoren zagen we een toename in het aantal positief getesten."

Die toename komt volgens de woordvoerder zeker niet door onachtzaamheid, of door 'slechte naleving van de maatregelen' zoals de NVWA het betitelt. "We moeten nog nader onderzoek doen, we hebben nog niet alle antwoorden. Maar de toename in het aantal positief getesten heeft vooral op één afdeling plaatsgevonden. We letten heel goed op de veiligheid van onze collega's en die van derden die hier binnenkomen. Helaas struikelen we nu in het zicht van de finish."

Strikt beleid

De claim van de NVWA dat positief geteste medewerkers tóch binnengelaten zijn bij ESA, bevreemdt Everts. "We testen risicogebaseerd en vragen onze medewerkers strikt thuis te blijven, wanneer ze klachten hebben en positief testen. Zo voorkomen we dat positief geteste collega's hier komen."

De werkzaamheden bij ESA zijn nu stilgelegd: zusterbedrijven nemen de productie tijdelijk over. De VanDrie Group zegt dat zelf uit voorzorg te doen en spreekt van drastische maatregelen. Met hulp van experts wordt daarna beoordeeld hoe er weer een veilige en gezonde werkomgeving kan ontstaan. De NVWA stelt dat zij de keuringswerkzaamheden en de aanvoer van dieren heeft stilgelegd. De autoriteit zegt te wachten op een plan van aanpak van het bedrijf.

