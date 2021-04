Reserveren om een terrasje te pakken, is dat nou wel nodig?

Bij een bekend cafe in Arnhem zijn ze er duidelijk in. "Als die telefoon nou wéér gaat voor een reservering, gooi ik hem er op", zegt een medewerker. "Ik kom bijna aan niets anders toe. De hele dag gaat de telefoon. Terwijl je bij ons niet eens kán reserveren voor het terras."

Een rondgang langs enkele horecagelegenheden leert dat het al lang niet meer is zoals vorig jaar. Toen werd je als cafébezoeker bedolven onder reserveringsapps, aanvraagwebsites en QR-codes. Maar veel horeca-ondernemers zijn daar vanaf gestapt; het is te ingewikkeld.

Reserveren of aanlopen

"Bij ons kan je gewoon aan komen lopen, hoor," zegt uitbater Gio Sohilait van café Aan De Beek in het Arnhemse park Sonsbeek. "Je kan bij ons wel reserveren als je dat per se wilt, bijvoorbeeld voor grotere groepen of zo, maar spontaan aan komen lopen moet ook mogelijk zijn. We mogen natuurlijk maximaal vijftig personen op het terras hebben dus we hebben de menukaart aangepast. Reserveren kan hoor: over de email, per telefoon, maar het is zeker ook mogelijk om gewoon aan te komen lopen."

Hoofdschuddend

Ook bij eetcafé Sint Jans in het Arnhemse centrum wordt er hoofdschuddend gereageerd op al die reserveringstelefoontjes. "En dan te bedenken dat wij helemaal nooit werken met reserveringen", zucht uitbaatster Tessa Picker. "En we gaan het niet doen ook. We houden ons aan de maatregelen van maximaal 50 bezoekers en de afstand van anderhalve meter en dan is alles mogelijk. Daar hebben we helemaal geen reserveringssysteem voor nodig. Dat zorgt voor lege plaatsen en het is voor een terras heel belangrijk om de spontaniteit erin te houden."

Volgeboekt in Ede

Een heel ander beeld is zichtbaar bij café De Pineut in Ede. Daar zitten ze de eerste twee dagen dat de terrassen open mogen volledig volgeboekt. Volgens eigenaar Elsemiek Platschorre kwam de eerste reservering al binnen toen de persconferentie waarin de verruimingen werden aangekondigd nog liep. "Ik ben nu de eerste twee dagen dus de woensdag en donderdag helemaal volgeboekt. Ik werk graag met reserveringen, dan weet ik van te voren hoeveel personeel ik nodig heb."

Spannend

Een beetje spannend vindt ze het wel. "Het wordt woensdag echt even oppassen. Iedereen reserveert van openingstijd tot sluitingstijd, dus ik hoop dat er geen rare dingen gaan gebeuren. Hopelijk hebben ze goed geoefend thuis zodat ze het een beetje aankunnen om zes uur achter elkaar te drinken".