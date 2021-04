Arnhem moet alvast 600.000 euro schadevergoeding betalen aan zorgorganisatie

Die uitspraken zijn opnieuw een klap in het gezicht van de gemeente in deze langlopende kwestie. In 2019 besloot OnderDak in de Arnhemse flat begeleid wonen aan te bieden in het kader van forensische zorg. De gemeente trad handhavend op na buurtprotesten omdat het gebruik strijdig zou zijn met de geldende bestemming. Onterecht, oordeelde de Raad van State begin dit jaar.

Zie ook: Bewoners hoefden Arnhemse Paasbergflat helemaal niet uit, oordeelt Raad van State

'Gebruik volledig belemmerd'

Vervolgens zette de gemeente in een geheime vergadering een week later een besluit in gang om forensische zorg in dat pand alsnog te verbieden. Ook dat was onrechtmatig, oordeelt de rechter nu. "Omdat de gemeente daardoor - ondanks het feit dat zij van de Raad van State geen gelijk heeft gekregen - alsnog het gebruik van het pand door de stichting volledig belemmert."

Hoewel de stichting in het gelijk wordt gesteld, vindt de rechter het geëiste voorschot van 1,5 miljoen euro wat te gortig. Wel moet de gemeente alvast 600.000 euro naar OnderDak overmaken. Daarmee zou de achterstallige huur van het pand kunnen worden betaald.

Zie ook: Stichting OnderDak wil 1,5 miljoen euro schadevergoeding van gemeente Arnhem

De stichting kan nu dus opnieuw zorgcliënten in de flat op gaan nemen. Het zou dan gaan om cliënten gaan die via de wmo geholpen worden en niet om mensen die via justitie aan een resocialisatie traject beginnen.

'Teleurstellend'

Wethouder Roeland van der Zee noemt de uitspraak van de rechter 'teleurstellend'. "We gaan deze bestuderen en bekijken wat onze opties zijn."

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier