Van Mieghem lonkt naar het buitenland, maar De Graafschap wil aanvaller in Doetinchem houden

Van Mieghem groeide als Amsterdammer op in de Randstad, maar voelt zich thuis in het rustige oosten van Nederland. In de zomer van 2016 streek hij neer in de Achterhoek, komende vanuit het gemoedelijke Twente waar hij twee jaar had gespeeld voor Heracles Almelo. Bij De Graafschap bleef Van Mieghem echt hangen.

Hij is op De Vijverberg bezig aan zijn vijfde seizoen. "Op dit moment ben ik inderdaad de langs zittende speler hoewel Ted van de Pavert wel meer dienstjaren heeft', weet de 31-jarige vleugelspits. "Dat had ik niet gedacht toen ik hier kwam. Inmiddels voelt het als mijn club. Ik ken alle mensen en voel me hier thuis. Daarom teken ik ook ieder jaar bij", lacht hij.

Statistieken

De statistieken van Van Mieghem zijn ook dit seizoen weer dik in orde. Tot nu toe overlegt hij negen goals en tien assists. In de in maart afgebroken vorige jaargang noteerde hij zeven beslissende voorzetten en ook negen doelpunten. Maar in de eredivisie, ook namens De Graafschap, was het in het seizoen 2018-2019 een stuk minder. Van Mieghem speelde veel, maar scoorde slechts één keer.

Snoei praat in op Van Mieghem Foto: BSR Agency/OrangePictures

Hij draagt daarom het stempel van een typische eerste divisie speler met zich mee. "Als je het hebt over statistieken misschien wel", zegt Van Mieghem. "Ik had het in de eredivisie met De Graafschap inderdaad lastig. Daarom denk ik ook wel eens dat ik het nog een keer wil proberen."

Rugzak aan ervaring

Zijn trainer Mike Snoei is ervan overtuigd dat Van Mieghem dan slaagt. "Als ik hem zie spelen voor de beker dit seizoen tegen PSV en FC Twente. Dat was echt goed en daarin zie je dat hij echt slimmer is geworden. Hij neemt een rugzak aan ervaring mee. Ik zie het juist als een enorme uitdaging voor Daryl. Dit is het juiste moment voor het hoogste niveau. Ik ben echt fan van hem en hoop dat hij blijft."

De clubleiding wil Van Mieghem, van wie het contract afloopt, dan ook houden. Ongeacht of het voor de club uit Doetinchem ere-of eerste divisie wordt. "Zijn gemiddelden over de afgelopen jaren zijn bizar", doelt Snoei op de statistieken. "Vorig jaar heb ik hem ook overgehaald hier te blijven. We zijn met elkaar in gesprek."

Van Mieghem twijfelt. "Ik ben nu 31 jaar en dan heb je niet zoveel jaren meer om nog iets anders te proberen. Ik zou nog graag een keer een avontuur in het buitenland aangaan. Als ik nu weer een jaar zou blijven, dan zitten ze niet meer op mij te wachten. Nu misschien nog wel. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar als ik andere jongens zie in het buitenland zou ik dat ook wel willen. Alleen moet er wel iets moois op mijn pad komen."

Weer een belangrijke goal van Van Mieghem, nu uit bij NEC Foto: BSR Agency/.OrangePictures

Cadeau

"Het moet wel allemaal kloppen", nuanceert de Amsterdammer de situatie ook weer. "Ik ben niet alleen. Ik heb een gezin met kinderen en bespreek dit natuurlijk ook thuis. Daarnaast heb ik het hier heel goed naar mijn zin. Maar eerst moet alles wijken voor de eredivisie. Daar ligt nu de focus op. We zijn nu zo dichtbij. Je zou zeggen dat we het na twee jaar ook verdiend hebben, maar je krijgt niets cadeau. Almere City komt hier vrijdag voor zijn laatste kans. Maar als wij het zelfde kunnen leveren als de laatste weken, komt het goed."