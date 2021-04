In de coronacrisis zijn Nuon-miljoenen geen heilig huisje voor de provincie

Dat moment is niet toevallig, Gedeputeerde Staten van Gelderland is precies halverwege de ambtstermijn. Twee jaar vormen VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie nu de coalitie. Een coalitie van de crises: stikstof, corona en droogte.

Het investeringsbudget voor deze periode werd in twee jaar tijd grotendeels uitgegeven. Van de 790 miljoen is nu 620 miljoen uitgegeven of al bestemd. "Zonder die crises hadden we nu veel meer ruimte gehad", zegt gedeputeerde Jan Markink.

De provincie besteedde geld om de effecten van corona en stikstof in te perken. "Als je die twee uit de investeringen haalt hadden we nu 530 miljoen euro uitgegeven en hadden we met het investeringsbudget het einde van de coalitieperiode gehaald."

Gelderland was tot 2009 aandeelhouder van energiebedrijf Nuon. De provincie bezat 44 procent van de aandelen. Toen Nuon in 2009 overging naar het Zweedse Vattenfall, streek Gelderland voor haar aandelen 4,4 miljard euro op. Dat geld belandde grotendeels op de bank en maakte van Gelderland een rijke provincie.

Schatbewaarder

Tijdens de verkiezingen van twee jaar geleden presenteerde Markink zichzelf als schatbewaarder. Blijf van dat Nuon-geld af en geniet van het rendement, klonk het. Nu zit juist hij aan die pot met geld.

“Ik ben nu gedeputeerde en mijn belang is breder dan alleen de VVD. We hebben in het provinciebestuur ook echt wel discussies, maar onze visie is: het is gerechtvaardigd nu. We zetten ook niet alles open, he?” Markink noemt de ophoping van corona en stikstof 'de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog'.

Het college zoekt naast die Nuon-gelden ook naar andere mogelijkheden om meer geld te kunnen uitgeven. Met fondsen of rendementen. Zoals bij netbeheer Alliander. De provincie is daar voor bijna 45 procent aandeelhouder. Ook dat levert rendement op, maar Alliander wil meer gaan investeren en is op zoek naar geld. Het bedrijf wil investeren in het elektriciteitsnetwerk.

'Geen grootaandeelhouder Alliander'

En dus kan de provincie wel eens extra gaan investeren in Alliander. Het definitieve verzoek moet overigens nog komen. Als de provincie extra geld neerlegt en de andere aandeelhouders doen dat niet, dan wordt het aandeel van de provincie groter. "Maar we willen niet boven de 50 procent komen", aldus Markink.

Maar eerst is er dus die 200 miljoen Nuon-geld. Woensdag beslissen de Staten over het plan. "We kijken ook echt wel of dat geld terug kan vloeien, maar dat kan niet bij alles. Ja, ik ben trots op dit voorstel", aldus Markink.