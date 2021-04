Bewoner van onlangs gesloten drugspand in Millingen moet de cel in

Burgemeester Mark Slinkman heeft onlangs een woning in Millingen aan de Rijn gesloten voor de duur van bijna drie maanden. Een 24-jarige bewoner van dit huis moet een half jaar de cel in vanwege bezit van verdovende middelen. De man kreeg een gevangenisstraf van acht maanden, maar daarvan twee voorwaardelijk.

Handelshoeveelheid GHB

In de woning aan de Heerbaan werden drie potten met GHB aangetroffen. In totaal 285 milliliter, waar meer dan 5 milliliter als een handelshoeveelheid wordt gezien. Daarnaast zijn in de auto van één van de bewoners ook harddrugs aangetroffen, die bestemd waren voor de handel. De politie heeft alle aangetroffen drugs in beslag genomen.

Betreden is strafbaar

Tot 11 juli 2021 mogen het pand en alle daarbij horende ruimten en het erf niet gebruikt worden. Ze moeten bovendien zichtbaar afgesloten zijn; de deuren zijn daarom verzegeld. Het toch betreden van het pand is verboden en strafbaar. Dit is voor iedereen duidelijk door de op het pand aangebrachte affiches.

Onveiligheid en overlast

De burgemeester sluit dit pand tijdelijk vanwege een overtreding van de Opiumwet. De aanwezigheid van harddrugs en de handel daarin kan bovendien leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast. En het kan een aanzuigende werking op criminele activiteiten. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid.

Burgemeester Mark Slinkman licht zijn besluit toe: ”In onze gemeente treden we hard op tegen de productie van en handel in drugs en alle overlastvormen die dat met zich meebrengt. Het veiligheidsgevoel van onze inwoners en de leefbaarheid in wijken en dorpen staan daarbij bij mij voorop. Ik roep onze inwoners op om drugsactiviteiten te blijven melden, zodat we samen onze gemeenschap veilig houden.”