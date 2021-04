Promotiestress bij De Graafschap: 'Je staat ermee op en gaat ermee naar bed'

Stap voor stap komt de eredivisie dichterbij voor De Graafschap. Zeker als vrijdagavond Almere City FC wordt afgeschud op de eigen Vijverberg. Promotie is essentieel voor De Graafschap. Ondertussen is iedereen in de selectie fit.

De Graafschap heeft de wind weer in de zeilen. De karakterploeg van trainer Mike Snoei won de laatste drie duels en stevent als nummer twee in de competitie af op de eredivisie. SC Cambuur is daar al zeker kan en kan zich vrijdag officieel tot kampioen kronen. Net als vorig seizoen zijn beide volksclubs weer boven komen drijven in de eerste divisie, al kostte het De Graafschap meer moeite bij de bovenste twee te blijven.

Lastig programma

Maar de missie van De Graafschap lijkt te slagen met zes punten voorsprong op de concurrenten Almere City en NAC Breda en nog vier wedstrijden op de rol. Het programma is echter lastig. Na de clash met Almere (21.00 uur) volgen nog uitwedstrijden tegen SC Cambuur en Jong Ajax. De Superboeren sluiten af op woensdag 12 mei met een thuisduel tegen Helmond Sport.

Voor De Graafschap is promotie van het allergrootste belang. De financiële positie komt bij nog een jaar eerste divisie flink onder druk te staan. Bij promotie, met vooral meer tv-gelden, ziet de wereld er ineens een stuk vrolijker uit voor de Achterhoekers. In de begroting gaat het om miljoenen euro's. Ook Snoei merkt dat de spanning er al een tijdje vol op staat. "Dat is iedere wedstrijd zo. Maar er hangt voor de club gewoon veel vanaf. Natuurlijk is het nu ontzettend spannend. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed."

Wijzigingen

Snoei kan beschikken over een fitte en complete selectie. De verwachting is niet dat er veel verschuivingen zullen zijn na de zakelijke zege bij Jong PSV van maandag. Mogelijk krijgt Clint Leemans weer een kans aan de aftrap, maar het is meer waarschijnlijk dat Snoei op het middenveld opnieuw kiest voor Jesse Schuurman.

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van Heertum, Van de Pavert, Tutuarima; Schuurman, Verbeek, Lieftink; Van Mieghem en Opoku.