Timothy wordt na shovelaanval nog steeds schreeuwend wakker

Werken kan Timothy nog niet. Hij is nog te aangeslagen door de aanval die hij te verduren kreeg, toen hij maandagavond afging op een autobrand in Lunteren. Kort na aankomst ging het mis. Onbekenden, die zijn bezoek niet op prijs stelden, sloegen met stokken op zijn auto. Daarna duwde iemand met een shovel zijn voertuig meters naar achteren en vervolgens ondersteboven de sloot in. Timothy en zijn vriendin schreeuwden het uit van angst.

Bekijk de dashcambeelden van het incident in Lunteren. De tekst gaat daaronder verder.

Inmiddels zitten drie mannen van 55, 21 en 34 jaar vast en is de zaak in onderzoek. Timothy heeft de draad nog niet kunnen oppakken. Donderdagochtend had hij een afspraak met de forensische recherche en aan het begin van de middag wacht een gesprek met zijn advocaat. Die afspraken hebben hun weerslag op zijn herstel. Fysiek voelt hij nog de pijn van de aanval op zijn auto en de landing in de sloot. En mentaal is de fotograaf ook nog niet de oude.

'De pijn komt nu meer'

"De pijn begint nu meer te komen, fysiek en mentaal. Ik werd vannacht wakker, omdat ik niet kon ademhalen. Ik denk dat het met een gekneusde rib te maken heeft, ik weet het niet. Later werd ik schreeuwend wakker omdat ik er in mijn slaap aan terugdacht", vertelt Timothy.

Persfotograaf Timothy. De tekst gaat verder onder de foto:

Persfotograaf Timothy. Foto: Omroep Gelderland

Ja, hij heeft steunbetuigingen ontvangen. Een oud-klasgenoot zocht na vijftien jaar ineens contact met hem en wenste hem sterkte. "Ik moest echt even nadenken wie het was, ik had diegene jaren niet gezien of gesproken. Dan doet het je goed om zoiets te horen", zegt hij. Maar tegenover zo'n positieve reactie staat ook een stuk negativiteit. Volkomen onbekenden vegen de vloer aan met Timothy's verhaal en trekken zijn integriteit in twijfel. Online vergoelijken mensen de daden van de mannen in Lunteren.

'Zo'n fotograaf ruikt geld'

"De gemeenschap waardeert dit niet. Het lijkt erop dat zo'n fotograaf hier geld ruikt", schrijft iemand op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland, onder een bericht over de gebeurtenissen van maandag aan de Krommehoekseweg in Lunteren. Het is niet de enige kritiek die klinkt. Iemand anders noemt Timothy een oproerkraaier. Ook krijgt hij het verwijt dat hij het min of meer zelf uitlokt.

Sommige mensen keuren de aanval met de shovel goed, dat maakt me kwaad

"Nou sorry, maar ze zijn wel hondsbrutaal, die fotojournalisten. Dus ik vind het niet vreemd dat dit een keer gebeurt", merkt een ander op. Bij sommigen gaat de kritiek nog een stapje verder. "Al die sensatiezoekers steeds. Het zijn net aasgieren. En dit was een dierenactivist, die boeren in een kwaad daglicht wil stellen. De emoties zijn niet goed te keuren, maar ik snap het wel", schrijft iemand.

Timothy kent de reacties en opmerkingen. "Ik zou een dierenactivist zijn, ja. En sommige mensen keuren de aanval met de shovel goed. Dat maakt me kwaad. Ik heb gezegd dat ik er niet op zou reageren, maar als je dan ziet hoe je wordt neergezet... dat kan niet. Voor de goede orde: ik nam tijdens één van de boerenprotesten een vrije dag van mijn werk op, om de boeren te ondersteunen."

Geen sensatiezoeker

"Er zijn ook mensen bij die zeggen dat mijn verhaal maar één kant van het verhaal is. Ja, maar wat is de andere kant dan? Er ís maar één kant. De beelden van de dashcam spreken voor zich", zegt Timothy. En een sensatiezoeker is hij niet, benadrukt hij. "Er is een groot verschil tussen 112-jagers die op een gebeurtenis afgaan, een foto schieten en wegrijden zonder informatie. Dat doe ik niet. Ik vraag wat het verhaal is, verleen eerste hulp als het nodig is. Ik heb in Renswoude eens eerste hulp verleend bij een aanrijding met een oudere dame, en daarna in de stromende regen het verkeer staan regelen, omdat de hulpdiensten druk waren met een slachtoffer."

Timothy weet dat hij sommige mensen niet op andere gedachten kan brengen. Toetsenbordhelden, noemt hij ze. Hij houdt zich echter vast aan de weg naar herstel en de positieve ontwikkelingen. Want die zijn er óók. Vrienden van de persfotograaf startten online een doneeractie, om Timothy een nieuwe auto te bezorgen.

"Dat had eigenlijk een verrassing moeten blijven, maar mijn vriendin zag het via-via op Facebook. Eén van mijn vrienden is met de actie begonnen. Dat is bijzonder, dat je maten zoveel om je geven dat ze zoiets doen. Dit bewijst maar weer dat je in slechte tijden je vrienden leert kennen."