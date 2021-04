'Nijmegen moet partnertoets TONK-regeling loslaten in het belang van zzp’ers'

Substantieel inkomstenverlies

Huishoudens die in het eerste half jaar van 2021 te kampen hebben met substantieel inkomstenverlies door de coronacrisis kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Daarmee voert de gemeente de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten uit, die iedere gemeente op haar eigen manier kan invullen. Onderdeel van de spelregels is een partnertoets. Daarbij wordt ook gekeken naar het inkomen van de partner voordat financiële ondersteuning wordt verstrekt.

"Partnertoets was nooit de bedoeling"

VoorNijmegen.NU en D66 willen dat die partnertoets met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 losgelaten wordt. “Hier is een zzp’er niet mee geholpen”, zegt Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU). “Diens situatie moet los gezien worden van die van de partner. De TONK-regeling in het leven is geroepen ter dekking van noodzakelijke kosten. Deze kosten onafhankelijk kunnen zijn van je partner. Het is nooit de bedoeling geweest van minister Koolmees om een partnertoets in deze regeling in te bouwen, en er zijn ook gemeente die hem niet toepassen. Bovendien is er ook voldoende budget om die partnertoets los te laten, want de minister heeft het budget inmiddels al verdubbeld en zo veel aanvragen zijn er nog niet binnengekomen.” Eigenhuijsen verwacht dat een meerderheid van de gemeenteraad de motie gaat steunen.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7