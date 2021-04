Wonen op woonboot: 'Vrijheid en blijheid is verleden tijd'

Toevallig is Noordhoek voorzitter van de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO). "Wonen op een woonboot heeft zijn mooie kanten", vertelt de woonbooteigenaar. "Maar er is ook een andere kant." Want woonbooteigenaren moeten, naast de aanschaf van de woonboot, betalen voor de ligplaats. Afhankelijk van de plek, zijn die ligplaatsen eigendom van bijvoorbeeld een waterschap of van Rijkswaterstaat. En die prijzen zijn soms flink hoog.

Kleine portemonnee

"Vroeger dachten we als woonbooteigenaren, vrijheid blijheid, met zo min mogelijk wettelijke regels. Maar daar zijn we van teruggekomen." Want nu heerst het vrijemarktprincipe en dan kan zo'n plek prijzig worden, vertelt Noordhoek. "Vroeger waren woonboten voor mensen met de kleine portemonnee. Maar op veel plekken in ons land, moet je aardig bij kas zitten om het allemaal nog te kunnen betalen."

Opheffen

En er zijn ook nu nog mensen met bijvoorbeeld alleen een AOW'tje die ineens geconfronteerd worden met honderden euro's hoger uitvallende kosten voor de ligplaats. Daarom zijn we als LWO voor een betere wettelijke regelgeving." Uiteindelijk streeft Noordhoek naar één doel: "Dat we ons uiteindelijk kunnen opheffen, omdat het eindelijk allemaal goed geregeld is."

