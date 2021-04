Arnhem werkt tegen bij bouwvergunningen, volgens ondernemers

Aanvragen voor met name bouwvergunningen via de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zouden regelmatig niet soepel verlopen. Van de aanwezige ondernemers waar de gemeenteraad woensdagavond mee sprak, kreeg de gemeente in dat proces een stevige draai om de oren. Verschillende afdelingen binnen het stadhuis zouden de processen vertragen of zelfs tegenwerken.

De omgevingsdienst is 'een partij mensen die samenwerkt', ervaart Jeroen Steenbergen die een foodhall in het voormalige filmtheater op de Korenmarkt wil realiseren. "Uit de gemeente komt weinig medewerking. Soms zelfs meer tegenwerking."

'Kan soms jaren duren'

Ook Roland Verheij, onder meer eigenaar van de Sint Jozefkerk aan de Rosendaalseweg, ziet de frustratie binnen de ODRA omdat zij niet de benodigde antwoorden van de gemeente krijgen. "Dat kan soms jaren duren. Omdat er iemand binnen de gemeente is die iets anders wil met een gebouw."

De persoonlijke mening van ambtenaren zou daarin vaak een rol spelen, meent Mirella Kreger van Bizar Bazar. "Daar heb ik last van." Dat zou met name gelden voor de afdeling erfgoed waar 'de hele sfeer een probleem is'.

'Duidelijke kaders helpen'

Ruben Vlaander van de ODRA legt uit dat je bij monumentale panden met veel disciplines en complexiteit te maken hebt. "Bij erfgoed zijn zaken ook onomkeerbaar. Wat je verandert, kun je niet meer in de originele staat herstellen." Het is volgens hem logisch dat er een scheiding is tussen het beleid dat bij de gemeente ligt en de uitvoering waar zijn organisatie verantwoordelijk voor is. Toch zouden duidelijkere kaders en procedures hem wel helpen, geeft Vlaander aan.

Zo is voor een monument vastgelegd dat je 'een afweging' kunt maken, geeft hij als voorbeeld. "Maar wat die afweging dan is, staat nergens omschreven. Dat is ook voor ambtenaren wel lastig."

"Dan zijn dit nog professionals", wijst Vlaander op de ondernemers naast zich. "De gemiddelde burger is echt niet bekend met alle wet- en regelgeving", weet hij.

Urgentie gevoeld

De kersverse wethouder Bob Roelofs nam niet deel aan deze ronde. Wel laat hij de ondernemers in een nagesprek weten de urgentie van de situatie gevoeld te hebben. Na het meireces zal de gemeenteraad met hem in gesprek gaan over de kwestie.

