Gelderse 60-plussers moeten opnieuw langer wachten op vaccin

AstraZeneca leverde deze week niet de beloofde 172.000, maar slechts 42.000 vaccins. "Met 130.000 vaccins minder moeten we keuzes maken", zegt een woordvoerder van het RIVM.

Dat betekent dat huisartsen in Gelderland vandaag niet kunnen bestellen, waar dat wel de planning was. Ze hadden dan 28, 29 en 30 april de vaccins kunnen krijgen. Dat wordt nu tussen 5 en 10 mei, is de verwachting.

Het is niet de eerste keer dat Gelderland langer moet wachten door leveringsproblemen bij AstraZeneca. In maart gebeurde dat ook al.

Eerst naar Utrecht

De 42.000 wel geleverde vaccins gaan nu eerst naar huisartsen in de provincie Utrecht. "We gaan niet iedereen een beetje leveren. We kijken dan naar een regio die qua omvang ongeveer hetzelfde is als de voorraad", licht de RIVM-woordvoerder toe.

Huisartsen in Gelderland vaccineren nu alleen nog mensen tussen de 60 en 64 jaar. Een deel daarvan heeft al een prik gehad, maar vooral 60-, 61- en 62-jarigen wachten nog op een uitnodiging. De groep 18- tot 60-jarigen die jaarlijks ook in aanmerking komen voor een griepprik, worden nu geprikt door de GGD. Hun uitnodiging krijgen ze wel via hun huisarts.

Zie ook: