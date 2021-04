Oost-Nederland trekt aan mouw Tjeenk Willink: 'Wij hebben slimme oplossingen'

John Berends en Andries Heidema, de commissarissen van de Koning in Gelderland en Overijssel, slaan de handen ineen om het kabinet te helpen bij grote uitdagingen. De twee hebben informateur Herman Tjeenk Willink een brief geschreven, waarin ze hem uitleggen dat Oost-Nederland graag meedenkt en slimme oplossingen in huis heeft om de problemen in Nederland op te lossen.

Het kabinet staat de komende jaren op meerdere vlakken voor grote dossiers: de coronacrisis is nog gaande, er is woningnood, de stikstofcrisis duurt voort en mensen maken zich zorgen over de droogte in Nederland. Berends en Heidema zeggen in hun brief dat Oost-Nederland, dat ruim drie miljoen inwoners telt en een vijfde van het landoppervlak beslaat, veel kennis in huis heeft.

Woningnood

Op het gebied van woningnood denkt Oost-Nederland iets te kunnen betekenen voor het kabinet, zeggen de commissarissen. "Wij hebben hier in het oosten de ruimte om huizen te bouwen en het is vanuit het oogpunt van stikstof ook nog eens de meest rendabele plek. Met de voorgenomen bouw van 150.000 nieuwe woningen bieden we een belangrijke bijdrage aan de nationale vraag", aldus Heidema.

Berends vult aan: "Als provincies en gemeenten hebben we concrete locaties in beeld voor nieuwe huizen en investeren we 400 miljoen euro in wonen en bereikbaarheid." De Gelderse commissaris zegt dat bouwbedrijven in het oosten van het land de nodige kennis en ervaring hebben in circulair en prefab bouwen. Hij voegt wel toe dat de komende vier jaar een flinke investering nodig zal zijn voor noodzakelijke woningbouwimpulsen in Oost-Nederland. "1,25 miljard euro. Die bijdrage vragen we aan het Rijk."

Stikstofcrisis en droogte

Oost-Nederland kan op meer vlakken helpen. Wageningen University & Research, Mineral Valley Twente en initiatieven als melkveeproefbedrijf de Marke lopen voorop met oplossingen die een wereldwijde impact hebben, stippen de commissarissen aan. "Denk aan mestreductie, bodemverbetering en de ontwikkeling van vleesvervangers", zeggen ze, met de toevoeging dat ook hier vele honderden miljoenen euro's aan investeringen nodig zijn om sterk te blijven.

Heidema en Berends vragen Tjeenk Willink in hun brief bovendien om de mkb-sector in Oost-Nederland fors te ondersteunen.

